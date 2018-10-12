ABD'nin ardından İsrail de F-35 uçuşlarını durdurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 'İsrail Hava Kuvvetlerinin tüm testler tamamlanıncaya kadar elindeki F-35I tipi savaş uçaklarının uçuşlarını askıya aldığı' duyuruldu. ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 28 Eylül'de düşen savaş uçağının F-35B tipi olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail'in elindekilerin ise F-35I olduğu hatırlatıldı.
İsrail Hava Kuvvetleri envanterindeki F-35I tipi uçaklarda şimdiye kadar herhangi bir teknik arıza rapor edilmediği ifade edilirken, yapılacak testlerin günlerce sürebileceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun herhangi bir operasyonda ihtiyaç duyması halinde F-35'lerin tam kapasiteyle göreve hazır olduğu belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı, geçen ay Güney Carolina eyaletinde bir F-35B tipi savaş uçağının düşmesi sonrası bugün dünya genelinde tüm F-35 uçuşlarını durdurma kararı almıştı.
İSRAİL, ABD'DEN SİPARİŞ ETTİĞİ 50 F-35'TEN 12'SİNİ TESLİM ALDI
ABD'den 50 adet F-35 sipariş eden İsrail, şimdiye kadar 12 tanesini teslim aldı.
İsrail ordusu mayıs ayında yaptığı açıklamada, elindeki F-35 savaş uçaklarını iki kez iki farklı hedefe yönelik saldırılarda kullandığını duyurmuş ve İsrail'in F-35'leri ilk kez bir operasyonda kullanan ülke olduğunu ifade etmişti.
F-35B UÇAKLARINDA TEKNİK ARIZALAR
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Deniz Piyadelerine ait Beaufort Hava Üssü'nden kalkan bir F-35B uçağı, 28 Eylül'de üsse 8 kilometre mesafede iken düşmüştü. Bunun F-35 uçaklarının ilk kazası olduğu belirtilirken dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35B uçaklarında birçok teknik arızanın söz konusu olduğuna dikkat çekiliyor. Ekim 2016'da yine aynı üsten havalanan bir F-35B'nin motorunda yangın çıkmış ve pilot üsse zorunlu iniş yaparak düşmekten son anda kurtulmuştu.
ABD ordusuna ait F-35B savaş uçağı geçen ay ilk kez Afganistan'da bir Taliban hedefine yönelik hava saldırısında kullanılmıştı.
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