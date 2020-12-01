ABD'nin ardından Romanya'da da monolit bulundu

ABD’nin Utah eyaletindeki bulunan ve geldiği gibi aniden kaybolan metal monolitin nereden geldiği ya da kim tarafından yapıldığı daha tam olarak öğrenilmemişken, geçen perşembe günü Romanya'nın kuzeyinde Piatra Neamt kentine bağlı Batca Doamnei tepesinde parlak üçgen şeklinde gizemli bir sütun bulundu.

M.Ö önce 82 ile 106 yılları arasında antik halk olan Daçyalılar tarafından inşa edilen ve önemli bir arkeolojik sembol olan Petrodava Dacian Kalesi'nden birkaç metre uzaklığında bulunan ve yaklaşık olarak 4 metre uzunluğundaki monolitin bir yüzü, bölgede Kutsal Dağ olarak bilinen Ceahlau Dağı'na bakıyor.

Romanya'nın en önemli dağlarından biri Ceahlau Dağı, ülkenin en yedi doğal harikasından biri olarak seçilmişti.

'ARKEOLOJİK BİR ALANDA KORUMA ALTINDA BİR BÖLGE'

Romanyalı yetkililer, gizemli monolitin kim tarafından dikildiğini bilmediklerini aktarıyor. Neamt Kültür ve Miras yetkilisi Rocsana Josanu, "Monolitin tuhaf ortaya çıkışını araştırmaya başladık" derken “Özel bir mülk üzerinde. Ancak henüz monolitin sahibinin kim olduğunu bilmiyoruz. Arkeolojik bir alanda koruma altında bir bölge" diye ekledi.