ABD'nin Batı Virginia eyaletinde aşı olan gençlere 100 dolar verilecek

Ayrıca CDC'nin, büyük ölçekli toplantılardan kaçınmaya devam etmenin yanı sıra, tamamen aşılanmış kişilerin de orta ölçekli toplantılardan kaçınması gerektiğine dikkat çektiğini bildiren Walensky, CDC'nin canlı performans, geçit töreni veya spor etkinliği gibi kalabalık bir açık hava etkinliğine katılmayı tercih eden tamamen aşılanmış kişilerin maske takmalarını önerildiğini ifade etti. Maskelerin yine de kamuya açık dış ortamlarda ve gerekli oldukları yerlerde takılması gerektiğini belirten Walensky, CDC'nin alışveriş merkezi, sinema veya müze gibi kapalı kamusal alanlarda ise maske takmayı önermeye devam ettiğinin altını çizdi. Doktor Walensky, ev veya yurt gibi bir grup ortamında yaşayan veya çalışan tamamen aşılanmış ABD'lilerin, Covid-19'a yakalanan birinin yanında bulunması halinde, artık 14 gün boyunca başkalarından uzak durmasına gerek olmadığını ifade etti. Fakat semptom göstermeseler dahi yine de test olmaları gerektiğini kaydetti.

BIDEN: YAŞLILARIMIZIN YÜZDE 67'Sİ AŞILANDI

ABD Başkanı Joe Biden düzenlediği basın toplantısında, "Ocak ayında göreve başladığımda, her hafta tam anlamıyla 10 binlerce yaşlı vatandaşımızı kaybediyorduk. Çok sevilen büyükanne ve büyükbabalar, anneler ve babalar, her topluluğun temellerinden her gün binlerce kişi hayatını kaybetti. O zaman göreve geldiğimde, yaşlıların yüzde 1'den azı tamamen aşılanmıştı. Bugün, 100 günden daha kısa bir süre içinde, yaşlılarımızın yüzde 67'sinden fazlası, üçte ikisi artık tamamen aşılanmıştır. Ve yaşlılarımızın yüzde 80'inden fazlası en az bir doz aşı oldu. Bu çaba, ABD'li yaşlılar arasındaki ölümlerde yüzde 80'lik bir düşüşle sonuçlandı. Hastaneye kaldırılmada ise yüzde 70 düşüş" ifadelerini kullandı. Ayrıca yaşlılar arasında ırk ayrımı olmadan aşılamaların "esasen eşit" olduğuna dikkat çeken Biden, "Bu rakamlar, bu konuda da bir ilerlemenin işaretidir" dedi.