ABD'nin Batı Virginia eyaletinde aşı olan gençlere 100 dolar verilecek

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde aşıyı teşvik etmek amacıyla ilginç bir yönteme başvuruldu. Batı Virginia Eyalet Valisi Jim Justice, 16-35 yaş arasındaki kişilere aşı olmaları durumunda 100 Dolar (yaklaşık 820 TL) tasarruf bonosu verileceğini duyurdu. Vali Justice yaptığı açıklamada gençlerin aşı yaptırmanın öneminin farkında olmadığını belirtti.

Justice, 1.5 milyon vatandaşın yaklaşık yüzde 52'sinin aşının en az bir dozunu aldığını, ancak nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının aşı yaptırma konusunda tereddüt ediyor olabileceğini ifade ederek, "Onları ve bizi bu durumun üstesinden gelmek için motive edecek bir yol bulmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Batı Virginia ülke genelinde aşılama oranı yüksek olan eyaletler arasında yer alırken, son haftalarda bu oranda yavaşlama kaydedildi. Ödemelerin geçtiğimiz ay ABD'de onaylanan 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketinden yapılacağı belirtildi.

MASKE KARARI: AŞILANMIŞ KİŞİLER ÇIKARABİLECEK

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış vatandaşlara yönelik maske kullanımı hususunda yeni yönlendirmelerini açıkladı. CDC Direktörü Doktor Rochelle Walensky Beyaz Saray basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ABD'de Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış kişilerin, dışarıda tek başlarına veya aile üyeleriyle birlikte yürürken, koşarken veya bisiklete binerken maskelerini çıkarabileceklerini ifade etti. Tamamen aşılanmış kişilerin, birden fazla haneden arkadaşlarıyla birlikte açık hava restoranında yemek yerken maskesiz durabileceğini belirten Walensky, tamamen aşılanmış kişilerin kendileri gibi tamamen aşılanan aile üyeleri ve arkadaşlarıyla yaptığı küçük açık hava toplantılarında veya Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış ve aşılanmamış insanların bir arada bulunduğu yerlerde maskelerini çıkarabileceklerini kaydetti.