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ABD'nin birçok eyaletinde rekor sayıda yeni vaka!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.06.2020 09:40 | Son Güncelleme

ABD'de birçok eyalet yeniden açılma sürecine girmişken, Başkan Donald Trump, Tulsa, Oklahoma'da kapalı bir toplantı planlarken, Florida ve Teksas dahil olmak üzere birçok eyalette rekor sayıda yeni koronavirüs vakaları ve hastaneye yatışlar bildirildi.

ABD'nin birçok eyaletinde rekor sayıda yeni vaka!

Alabama, Pazar günü art arda dördüncü günde rekor sayıda yeni vaka bildirdi. Reuters hesaplamasına göre Alaska, Arizona, Arkansas, California, Florida, Kuzey Carolina, Oklahoma ve Güney Carolina'da son üç günde rekor sayıda yeni vaka bildirildi.

Birçok eyalet sağlık yetkilisi, artışın kısmen Mayıs ayı sonunda Anma Günü tatili süresince toplanmalardan kaynaklandığını belirtti.

Daha önceki virüsün en fazla görüldüğü noktalardan biri olan Louisiana'da, yeni vakalar 1,200'den fazla yükselerek 21 Mayıs'tan bu yana en yüksek artışı kaydetti.

ABD genelinde Cumartesi günü 25,000'den fazla yeni vaka bildirildi. Bu vaka sayısı kısmen son altı hafta boyunca yapılan testlerde önemli bir artıştan kaynaklanıyor ve 2 Mayıs'tan bu yana bir Cumartesi günü için en büyük artış.

Belki de sağlık görevlileri için daha rahatsız edici olan bu eyaletlerin birçoğunda rekor seviyede hastaneye yatışlar görülmesi.

Arkansas, Kuzey Karolina, Teksas ve Utah Cumartesi günü rekor sayıda hasta hastaneye yatırıldı. Güney Carolina'da, bölgeye bağlı olarak hastane yataklarının %69 ila %77'si dolu.

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