ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifa etti

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Nikki Haley'nin istifa ettiği bildirildi. Axios'un konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre Başkan Donald Trump, Haley'nin istifasını kabul etti.
Beyaz Saray'da bulunan Nikki Haley'nin istifasıyla ilgili Reuters'ın sorularını yanıtsız bıraktığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nikki Haley ile Oval Ofis'te önemli bir açıklama yapacaklarını söyledi.
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