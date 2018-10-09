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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2018 17:15 | Son Güncelleme

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin istifa ettiği belirtildi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifa etti

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Nikki Haley'nin istifa ettiği bildirildi. Axios'un konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre Başkan Donald Trump, Haley'nin istifasını kabul etti.

Beyaz Saray'da bulunan Nikki Haley'nin istifasıyla ilgili Reuters'ın sorularını yanıtsız bıraktığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nikki Haley ile Oval Ofis'te önemli bir açıklama yapacaklarını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

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ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Haley istifa ettiABD’nin BM Daimi Temsilcisi Haley istifa etti
Trump’tan Kayıp Suudi Gazeteci Hakkında AçıklamaTrump’tan Kayıp Suudi Gazeteci Hakkında Açıklama
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Nikki Haley ABD Beyaz Saray Beyaz Saray istifa

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Allah daha beter etsin kafirleri
abartmakta üstünüze yok. bunun neresi deprem??
bize Ne??
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