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ABD'nin Boston kentinde Kristof Kolomb heykelinin başı kesildi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.06.2020 23:27 | Son Güncelleme

ABD’nin Massachussets eyaletine bağlı Boston kentinde, Amerika'yı keşfeden Kristof Kolomb’un heykelinin başının kesildiği bildirildi.

ABD'nin Boston kentinde Kristof Kolomb heykelinin başı kesildi

Boston CBS isimli yerel haber kanalının yayımladığı haberde, İtalyan kaşif Kolomb’a ait heykelin başının dün gece kesilmiş halde büstün yanında bulunduğu görüntüler paylaşıldı.

Olayın fail ya da failleri henüz belirlenemezken, George Floyd’un gözaltı esnasında öldürülmesi üzerine başlayan ve siyahi Amerikalıların haklarını arama mücadelesine dönüşen protestolarla ilgisi olabileceği üzerinde duruldu.

DAHA ÖNCE DE KOLOMB HEYKELİNE SALDIRILAR OLMUŞTU

Boston'da 2006'da da Kolomb heykelinin başı kesilmiş, 2015'te ise ırksal ayrımcılık üzerine yapılan protestolarda aynı heykel kırmızıya boyanmış ve üzerine "siyahi hayatlar önemlidir" yazılmıştı.

Öte yandan, Virginia eyaletinde dün Floyd gösterilerinde protestocular Kolomb heykelini kırıp göle atmıştı.

Amerika’nın keşfinde büyük rol oynadığı kabulüyle her sene yapılan ''Kolomb Günü'' kutlamalarına ABD’nin bazı eyaletlerinin katılmadığı biliniyor.

Özellikle Amerikan yerli halkı ve siyahi Amerikalılar, Atlantik ötesi köle ticaretini başlatan kişi olarak gördükleri Kolomb’a karşı, aynı gün "Yerli Halklar Günü" adıyla karşı kutlama yapıyor.

Bu arada, ABD’de iki haftadır süren Floyd gösterilerinde, Amerikan iç savaşında köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan General Robert E. Lee’nin de Virginia’daki heykeli etrafında olaylar yaşanmış, bir kişinin hayatını kaybettiği protestolar sonrası Lee’nin heykeli kaldırılmıştı.

Lee, 1861-1865'te yaşanan Amerikan İç Savaşı’nda, kölelik taraftarı Amerikan Konfedere Devletleri ordusunun başında bulunuyordu.

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