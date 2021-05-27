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ABD'nin çekildiği üsler Taliban'ın eline geçiyor: Ya teslim olursunuz ya da öldürülürsünüz

27.05.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren çekilmeye başladığı Afganistan'da, şu ana dek en az 26 Afgan üs ile karakolunun Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi. Öte yandan Taliban'ın üslerde bulunan Afgan güçlerine "ya teslim olur ya da öldürülürsünüz" şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

ABD'nin çekildiği üsler Taliban'ın eline geçiyor: Ya teslim olursunuz ya da öldürülürsünüz

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'nin çekilmeye devam ettiği Afganistan'ın bazı bölgelerinde Taliban ağırlığını hissettirmeye başladı.

Amerikan askerlerinin çekilmeye başladığı 1 Mayıs'tan bu yana Lagman, Baglan, Vardak ve Gazne vilayetlerinde bulunan Afgan güvenlik güçlerine bağlı en az 26 üs ile karakol Taliban'ın kontrolüne geçti.

"YA TESLİM OLURSUNUZ YA DA ÖLDÜRÜLÜRSÜNÜZ"

Taliban'ın Afgan güçlerine "ya teslim olur ya da öldürülürsünüz" şeklinde tehditlerde bulunduğu iddia edilen haberde, söz konusu üs ve karakollardaki Afgan unsurlarının, bulundukları yeri Taliban'a teslim ederek oradan ayrıldıkları kaydedildi.

Taliban'dan Joe Biden'ın açıklamasına tepkiTaliban'dan Joe Biden'ın açıklamasına tepki

Haberde ayrıca, Taliban'ın özellikle ülkenin doğu kesimlerindeki etkisini daha da artırdığı ifade edildi.

ABD'NİN AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLME SÜRECİ

ABD yönetimi, 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Taliban'la Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak Başkan Joe Biden yönetimi, 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı. (AA)

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