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  4. ABD'nin eli darda! Beyaz Saray: "Bunun için yeterli paramız yok"

ABD'nin eli darda! Beyaz Saray: "Bunun için yeterli paramız yok"

22.03.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) üst düzey yetkililerince yapılan açıklamada ülkede 4. doz koronavirüs (Kovid-19) aşısına gereksinilmesi durumunda devletin düşeceği çaresizlik ortaya çıktı. Kovid-19 fon paketinin onaylanmaması aşıların fonlanmasında sıkıntıya yol açtı.

ABD'nin eli darda! Beyaz Saray: "Bunun için yeterli paramız yok"

ABD'de 4. doz koronavirüs aşısı teminatının önünde büyük engeller oluştu. Aşının 4. dozunu yaptırmak isteyen 65 yaş altı vatandaşların talebi devlet tarafından karşılanmayabilir. Nedeni ise ABD'nin düştüğü fon sıkıntısı...

Beyaz Saray yetkilileri, Kongrenin 15 milyar dolarlık Kovid-19 fon paketini onaylamaması nedeniyle ülkedeki herkes için 4. doz Kovid-19 aşılarını fonlamakta sıkıntıya girdiklerini bildirdi.

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Washington Post gazetesine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen Beyaz Saray yetkilileri, şu anda ihtiyaç duyulması durumunda 65 yaş üstü Amerikalılar için 4. doz aşı fonunu garantilediklerini belirtti.

Öte yandan yetkililer, kullanım onayı alması durumunda diğer yaş grupları için 4. doz aşıları fonlayacak paraları olmadığını, bunu fonlamak için Kongrenin 15 milyar dolarlık Kovid-19 fon paketini onaylaması gerektiğini kaydetti.

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Koordinatörü Jeff Zients, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "4. doz aşılar onaylanırsa bizim bunu karşılamak için yeterli paramız yok. Gelecekte yeni bir varyant için özel bir aşıya ihtiyaç duyulursa bunu da fonlayamayız." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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