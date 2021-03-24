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ABD'nin en büyük toprak sahibi Gates'in neden bu kadar arazisi var?

24.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zenginlerinden Gates, komplo teorilerine de konu olan büyük arazi yatırımlarına ilişkin sessizliğini bozdu; satın almaların iklimle alakalı olmadığını, yatırım grubunun böyle tercih ettiğini söyledi.

ABD'nin en büyük toprak sahibi Gates'in neden bu kadar arazisi var?

Microsoft'un kurucusu, dünyanın en zengin isimlerinden, ABD'nin de en büyük toprak sahibi olan Bill Gates son yıllarda neden tarım arazilerine yatırım yaptığı konusunda ilk kez konuştu.

Sosyal medya platformu Reddit'te geçen haftasonu 'Sor Bana' (Ask Me Anything- AMA) etkinliğine katılan Gates, bir kullanıcının "Hey Bill! Neden bu kadar tarım arazisi satın alıyorsun?" sorusuna yanıt verdi. Tohum bilimi ve biyoyakıt gelişmelerinin ana nedenler olduğunu söyleyen Gates, "Yatırım grubum tercih etti. İklimle alakası yok" yanıtını verdi. Gates şöyle devam etti: "Tarım sektörü önemli. Üretken tohumlar sayesinde ormanların yok edilmesinin önüne geçebilir ve halihazırda karşı karşıya oldukları iklim sıkıntısı konusunda Afrika'ya yardım edebiliriz. Biyoyakıtın ne kadar ucuza satılabileceği henüz bilinmiyor ama ucuz olurlarsa karbon salınımı sorunu çözülebilir."

ABD'de yayın yapan The Land Report dergisi, ABD'nin birçok eyaletinden 97 bin 934.32 hektarlık tarım arazisini satın alan Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in 18 eyalette toplam 242 bin dönümle ülkenin en büyük özel tarım arazisi sahibi olduğunu yazmıştı. Cascade Investment üzerinden yapılan bu yatırımların en büyükleri Louisiana (69.071 dönüm), Arkansas (47.927 dönüm) ve Nebraska'da (20.588 dönüm) bulunuyor.

'İklim Felaketi Nasıl Önlenir' adlı kitabının tanıtımlarına devam eden Gates, küresel ısınma, özellikle ineklerin çıkardığı gazların buna etkisi ve hayvan yetiştiriciliğinin azalması için yapay et tüketimine geçilmesi gibi konularla yakından ilgileniyor.

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