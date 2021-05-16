HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’nin eski başkanı Kennedy’nin kız arkadaşına yazdığı mektuplar 88 bin dolara satıldı

ABD’nin eski başkanı Kennedy’nin kız arkadaşına yazdığı mektuplar 88 bin dolara satıldı

16.05.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin eski başkanı John F. Kennedy’nin İsveçli kız arkadaşına kendi el yazısıyla yazdığı mektuplar, Boston kentindeki müzayedede 88 bin dolara satıldı.

ABD’nin eski başkanı Kennedy’nin kız arkadaşına yazdığı mektuplar 88 bin dolara satıldı

ABD’nin suikasta kurban giden başkanı John F. Kennedy tarafından bizzat İsveçli kız arkadaşı Gunilla von Post’a yazılmış el yazısı mektuplar, ABD’nin Boston kentindeki müzayedede 88 bin dolara alıcı buldu. Kennedy, 1953'teki düğününden haftalar önce tanıştığı von Post’a yazdığı mektuplarda, birlikte geçirdikleri zamanı “Hayatımın parlak bir anısı” kelimeleriyle nitelendiriyor.

6

"EĞER EVLENMEZSEN GEL"

2011 yılında hayata veda eden von Post’un koleksiyonunda bulunan mektupların, 1955 ile 1956 tarihlerinde kaleme alındığı ve Kennedy’nin henüz senatörken yazdığı belirtildi. ABD senatosunun antetli kağıdına yazılan mektupların içeriğinde, ikilinin İsveç’e yaptığı romantik gezinin ve von Post’un evleneceği haberinin yansımaları yer alıyor. Von Post’un evlenme haberine karşılık Kennedy mektubunda “Öğrendiğimde üzüldüğümü söylemek zorundayım, en sonunda, sen ABD’ye gelmiyorsun ve bir çiftçiyle evleniyorsun” yazdığı görülüyor. Kennedy “Eğer evlenmezsen (ABD'ye) gel çünkü seni görmek isterim. Geçen yaz seninle harika bir zaman geçirdim. Hayatımın parlak bir anısı…. Harikasın ve seni özlüyorum” sözleri yer alıyor.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İsyan etti: 100 bin TL istiyorlar İsyan etti: 100 bin TL istiyorlar
Azerbaycan-İran sınırında çatışma! 2 Azerbaycan askeri şehit olduAzerbaycan-İran sınırında çatışma! 2 Azerbaycan askeri şehit oldu
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma sona eriyor! Normalleşme nasıl olacak? İşte ayrıntılar

Tam kapanma sona eriyor! Normalleşme nasıl olacak? İşte ayrıntılar

Pişman oldu! 'Evli barklı keşke hatırlatmasaydık'

Pişman oldu! 'Evli barklı keşke hatırlatmasaydık'

Acı haber! Şampiyonluk maçının stresine dayanamadı

Acı haber! Şampiyonluk maçının stresine dayanamadı

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

Şoke eden iddia! Biriyle tatil yaparken diğeriyle...

Şoke eden iddia! Biriyle tatil yaparken diğeriyle...

65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni karar

65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için yeni karar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.