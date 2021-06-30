HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'nin eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld hayatını kaybetti

ABD'nin eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld hayatını kaybetti

30.06.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan ve Irak'ın işgalinde önemli rol oynayan ABD'nin eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld 88 yaşında öldü.

ABD'nin eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld hayatını kaybetti

Afganistan ve Irak'ın işgalinde önemli rol oynayan ABD'nin eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld 88 yaşında öldü.

Rumsfeld'in ailesince yapılan yazılı açıklamada, eski Bakanın New Mexico'daki evinde öldüğü belirtildi.

''TARİH ONU OLAĞANÜSTÜ BAŞARILARIYLA HATIRLAYACAKTIR''

Açıklamada, "Tarih onu 60 yıllık kamu hizmetinde olağanüstü başarılarıyla hatırlayacaktır ama onu en iyi tanıyanlar ve bundan dolayı da hayatı sonsuza kadar değişenler eşi Joyce'a, ailesi ve arkadaşlarına olan koşulsuz sevgisi ve ülkesine adadığı hayatındaki dürüstlüğü ile hatırlayacaktır" ifadesine yer verildi.

MİT'ten Irak'ta operasyon! Etkisiz hale getirildilerMİT'ten Irak'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler

AFGANİSTAN VE IRAK'IN İŞGALLERİNDE KRİTİK ROL OYNADI

Rumsfeld, Başkan Gerald Ford döneminde 1975-1977 yılları arasında Savunma Bakanlığı yapmıştı.

Kongre üyeliği ve ABD'nin NATO Daimi Temsilciliği görevlerinde de bulunan Rumsfeld'in özel sektör ve kamu kariyerindeki en kritik dönem ise George W. Bush'un başkanlığında 2001-2006 yılları arasında Savunma Bakanlığı yaptığı dönemdi.

11 Eylül saldırıları sırasında bakanlık görevinde bulunan Rumsfeld, daha sonra Afganistan ve Irak'ın işgallerinde son derece kritik rol oynadı. (AA)

Biden Yönetiminden Suriye-Irak Sınırına İlk Hava OperasyonuBiden Yönetiminden Suriye-Irak Sınırına İlk Hava Operasyonu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5'i polis 9 kişiyi yaraladılar! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar polise kafa atıp Sedat Peker'le tehdit etmiş5'i polis 9 kişiyi yaraladılar! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar polise kafa atıp Sedat Peker'le tehdit etmiş
PARTNER Ünlü futbolcudan olay sözler: Tanıştırın beni onunla Ünlü futbolcudan olay sözler: Tanıştırın beni onunla
ABD'de çarpıcı araştırma: Ani ölüm riski yüzde 46 arttıABD'de çarpıcı araştırma: Ani ölüm riski yüzde 46 arttı
Anahtar Kelimeler:
Afganistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ve Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması

Türkiye ve Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması

3. doz aşı için karar verildi

3. doz aşı için karar verildi

30 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

30 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Fenerbahçe kararını verdi! Gökhan Gönül...

Fenerbahçe kararını verdi! Gökhan Gönül...

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Dolu bastırdı, araçlar yolda kaldı

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Mahkemede ilginç anlar! "30 yıllık hakimim..."

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.