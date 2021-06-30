ABD'nin eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld hayatını kaybetti

Afganistan ve Irak'ın işgalinde önemli rol oynayan ABD'nin eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld 88 yaşında öldü.

Rumsfeld'in ailesince yapılan yazılı açıklamada, eski Bakanın New Mexico'daki evinde öldüğü belirtildi.

''TARİH ONU OLAĞANÜSTÜ BAŞARILARIYLA HATIRLAYACAKTIR''

Açıklamada, "Tarih onu 60 yıllık kamu hizmetinde olağanüstü başarılarıyla hatırlayacaktır ama onu en iyi tanıyanlar ve bundan dolayı da hayatı sonsuza kadar değişenler eşi Joyce'a, ailesi ve arkadaşlarına olan koşulsuz sevgisi ve ülkesine adadığı hayatındaki dürüstlüğü ile hatırlayacaktır" ifadesine yer verildi.

AFGANİSTAN VE IRAK'IN İŞGALLERİNDE KRİTİK ROL OYNADI

Rumsfeld, Başkan Gerald Ford döneminde 1975-1977 yılları arasında Savunma Bakanlığı yapmıştı.

Kongre üyeliği ve ABD'nin NATO Daimi Temsilciliği görevlerinde de bulunan Rumsfeld'in özel sektör ve kamu kariyerindeki en kritik dönem ise George W. Bush'un başkanlığında 2001-2006 yılları arasında Savunma Bakanlığı yaptığı dönemdi.

11 Eylül saldırıları sırasında bakanlık görevinde bulunan Rumsfeld, daha sonra Afganistan ve Irak'ın işgallerinde son derece kritik rol oynadı. (AA)



