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ABD'nin gizli 'koronavirüs' raporu: Virüs laboratuvardan sızmış olabilir

08.06.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD hükümetine bağlı bir laboratuvarın koronavirüsün ortaya çıkışı hakkında hazırladığı gizli bir raporda virüsün Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvardan sızmış olması makul bir varsayım olarak nitelendi ve doğruluğunun araştırılması tavsiye edildi.

ABD'nin gizli 'koronavirüs' raporu: Virüs laboratuvardan sızmış olabilir

Wall Street Journal gazetesinin gizli rapor hakkındaki bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre araştırma Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laborotuvarı tarafından Mayıs 2020'de hazırlandı ve Trump yönetiminin son aylarında salgının ortaya çıkışına ilişkin inceleme yürütüldüğü dönemde Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.

WSJ'nin haberine göre Lawrence Livermore'un araştırmasındaki tespitler COVID-19 virüsünün gen analizine dayanıyor.

Lawrence Livermore labarotuvarı WSJ'den çıkan habere ilişkin sorulara yanıt vermedi.

HENÜZ BİR SONUCA VARILAMADI

ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat teşkilatlarının virüsün nasıl ortaya çıktığı konusunda iki ana varsayımı değerlendirdiğini belirtmişti. Buna göre bir varsayım virüsün laboratuvarda yaşanan bir kazada, diğeri ise enfekte olan bir hayvan ile insanın temasından ortaya çıktığıydı. Ancak virüsün nasıl ortaya çıktığı konusunda istihbarat teşkilatları henüz bir sonuca varmadı.

ABD hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre Trump döneminde hazırlanan diğer bir gizli istihbarat raporunda da Çin'in Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde çalışan üç araştırmacının Kasım 2019'da ağır rahatsızlık geçirerek hastaneye başvurduğu iddiasında bulunulmuştu.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin

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