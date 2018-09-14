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ABD'nin gizli silahı böyle görüntülendi! Akdeniz'de bekletiliyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.09.2018 17:23 | Son Güncelleme

ABD'nin Akdeniz'de sakladığı 'gizli silahı' şans eseri görüntülendi.

Bir savaş uçağının bir diğer uçağın, savaş gemisine inişini kaydettiği sırada ne olduğu belirlenemeyen bir cisim uçak kamerasının kadrajına girdi.

Bugüne kadar ABD ordusu envanterinde bulunmayan üçgen şeklindeki cismin, İdlib gerilimi nedeniyle ABD'nin varlığını artırdığı Akdeniz'de kaydedildi.

Youtube'a yüklenen video kısa sürede 500 bin kez tıklandı.

'GİZLİ SİLAHIN' ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Videoyu izleyen kullanıcılar görüntülenen cismin ABD'nin desteklediği gizli bir proje olduğunu öne sürdü.

Kullanıcılardan biri cismin TR-38 isimli bir hava aracı olduğunu iddia etti.

İddialara göre kadraja takılan araç ABD'nin gözlem için kullandığı hava araçlarından biri. Ses hızını aşabilen araç radara kesinlikle yakalanmıyor.

Ancak bazı kullanıcılar bu hava aracının Körfez Savaşı'nda, lazerle nokta atışı yapma amacıyla kullanıldığını öne sürdü.

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ABD Akdeniz İdlib gizli silah savaş uçağı üçgen cisim Suriye TR-38

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Tepesinde ay ve yıldız mi var yoksa ben mi yanlış görüyorum .
Bizimde sihamız var :):):)
Kafa tuttuğumuz Abd işte bu sizce danışıklı döğüş değilde ne??????
montaj
Photo Shop bu. :)
YARASA DENİLEN HAYALET UCAK
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