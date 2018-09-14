ABD'nin gizli silahı böyle görüntülendi! Akdeniz'de bekletiliyor!

Bir savaş uçağının bir diğer uçağın, savaş gemisine inişini kaydettiği sırada ne olduğu belirlenemeyen bir cisim uçak kamerasının kadrajına girdi.
Bugüne kadar ABD ordusu envanterinde bulunmayan üçgen şeklindeki cismin, İdlib gerilimi nedeniyle ABD'nin varlığını artırdığı Akdeniz'de kaydedildi.
Youtube'a yüklenen video kısa sürede 500 bin kez tıklandı.
'GİZLİ SİLAHIN' ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Videoyu izleyen kullanıcılar görüntülenen cismin ABD'nin desteklediği gizli bir proje olduğunu öne sürdü.
Kullanıcılardan biri cismin TR-38 isimli bir hava aracı olduğunu iddia etti.
İddialara göre kadraja takılan araç ABD'nin gözlem için kullandığı hava araçlarından biri. Ses hızını aşabilen araç radara kesinlikle yakalanmıyor.
Ancak bazı kullanıcılar bu hava aracının Körfez Savaşı'nda, lazerle nokta atışı yapma amacıyla kullanıldığını öne sürdü.
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