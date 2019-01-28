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Askerimizi çekiyoruz demişlerdi, 600 ek asker gönderdiler! İşte nedeni

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2019 10:22 | Son Güncelleme

Tahliye sürecine destek gerekçesiyle Pentagon tarafından yollanan 600 asker, Suriye'deki 18 üsse dağılacak. Fırat'ın doğusundaki Harab Işk ve Sırrin üsleri, ana tahliye merkezi olarak kullanılacak.

Askerimizi çekiyoruz demişlerdi, 600 ek asker gönderdiler! İşte nedeni

ABD'nin çekilme sürecine destek gerekçesiyle gönderdiği ek 600 civarı asker, Suriye'ye ulaştı.

Suriye'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 600 civarı ABD askeri, dün Fırat Nehri'nin doğusundaki Harab Işk ve Sırrin hava üslerine ulaştı.

Askerlerin gruplar halinde üslere dağılacağı, tahliyenin başlaması durumunda Harab Işk ve Sırrin'in ana tahliye merkezleri olarak kullanılacağı öğrenildi.

Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Rümeylan ve kuzeyindeki Tel Beyder'deki üsler ise ağır malzemelerin hava yolu tahliyesi için kullanılacak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen perşembe Suriye'de çekilme sürecine destek olmak üzere ülkeye ek asker gönderildiğini bildirmişti. Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ve ismini açıklamayan bir savunma yetkilisi, operasyonların güvenliği gerekçesiyle gönderilen ek asker sayısını ve askerlerin konumlarına ilişkin detay vermekten kaçınmıştı.

ABD Başkanı Trump, 19 ve 20 Aralık 2018’deki mesajlarında, Suriye'de bulunmalarının tek gerekçesi olan IŞİD'le mücadeleyi tamamladıklarını ilan etmişti. Amerikan güçlerinin eve dönme zamanının geldiğini vurgulayan Trump, sonraki günlerde ABD güvenlik bürokrasisinin telkinleri sonucu “yavaş ve güvenli çekilme" mesajı vermişti. Trump, güvenli bölge fikrini ortaya atarken ABD’li yetkililer Türkiye’den terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik operasyon yapmayacağı yönünde güvence istemişti. Türkiye, teröristlerin korunması talebine karşı çıkmış, güvenli bölge fikrini ise desteklemişti.

ABD'nin Suriye'de müttefiki YPG/PKK işgalindeki alanda 18 üssü ve 2 bin civarı personeli bulunuyor.

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ABD asker Suriye

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