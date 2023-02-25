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  4. ABD'nin gönderdiği sahra hastanesi İncirlik'e ulaştı! 1 hafta içinde Hatay'a kurulacak

ABD'nin gönderdiği sahra hastanesi İncirlik'e ulaştı! 1 hafta içinde Hatay'a kurulacak

25.02.2023 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uluslararası yardımlar Türkiye'ye ulaşmaya devam diyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), afet bölgesinde depremzedelerin sağlık ihtiyacı için 100 yataklı, iki ameliyat odası bulunan sahra hastanesini Türkiye'ye getirdi. İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na getirilen hastane, depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği bir noktada kurulacak.

ABD'nin gönderdiği sahra hastanesi İncirlik'e ulaştı! 1 hafta içinde Hatay'a kurulacak

ABD ordusu, 100 yataklı, acil servisli ve 2 ameliyat odalı sahra hastanesini, İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na ulaştırdı. Sahra hastanesi, Hatay'da Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği bir noktada kurulacak.

BİR HAFTA İÇİNDE KURULACAK

61/2 Görev Gücü’ndeki deniz piyadeleri ile 39'uncu Hava Üssü Kanadı’nda görevli Havacı askerler, hastaneyi 25 Şubat’ta başlayarak bir hafta içerisinde kuracak ve hastanenin kurulması tamamlandığında, tesisi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na devredecek.

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Devredilmesiyle beraber hastane, yıkıcı depremden etkilenen depremzedelere kritik ve acil sağlık hizmetlerini devam ettirmeleri konusunda imkan sağlayacak Türk sağlık profesyonellerine daha fazla imkan sağlayacak.

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"TÜRK MÜTTEFİKLERİMİZE VE DOSTLARIMIZA..."

61/2 Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral Andrew Priddy, "Türk Hükümeti, depremden etkilenen bölgede yeniden inşa faaliyetlerini yürütürken, hükümetin kritik öneme sahip tıbbi imkanların sağlanması konusunda bulunduğu destek talebine yanıt veriyoruz. Depremin yarattığı yıkımın sıkıntılarını yaşayan Türk müttefiklerimize ve dostlarımıza yardım etme konusunda ekibimizin ortaya koyduğu profesyonellikle gurur duyuyorum" dedi. (DHA)

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