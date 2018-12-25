HABER

ABD'nin gözaltına aldığı 7 yaşındaki Guetemalalı kız çocuğu öldü!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.12.2018 06:14 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, ABD Sınır Devriyesi yetkililerince gözaltına alındıktan sonra yaşamını kaybeden 7 yaşındaki Guetemalalı kız çocuğunun şüpheli ölümü için soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

ABD'nin gözaltına aldığı 7 yaşındaki Guetemalalı kız çocuğu öldü!

Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, yaptığı yazılı açıklamada, Jakelin Amei Caal isimli küçük kızın, babası ve büyük bir göçmen grubuyla Meksika sınırından ABD tarafına geçtiğini belirtti.

Sağlık durumuyla ilgili iddia edilenlerin aksine Caal'ın, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin nezaretinde öldüğünün tartışılmaz olduğunu vurgulayan Morales, Caal'ın ölümüne ilişkin "derinlemesine, bağımsız ve kapsamlı soruşturma" başlatılması çağrısında bulundu.

Morales, ABD'nin "göçmenlik durumuna göre" çocukları gözaltına almaktan vazgeçmesi gerektiğinin altını çizerek, Caal'ın ölümünden derin endişe duyduğunu vurguladı.

Küçük kızın ölüm nedeninin ortaya çıkarılması ve varsa sorumlu yetkililerin cezalandırılmasını isteyen Morales, ayrıca aileye, hukuki süreçte erişim sağlanması ve tazminat ödenmesi çağrısı yaptı.

Öte yandan, Guetemala Dışişleri Bakanlığının, Caal'ın ölüm nedeninin ortaya çıkarılması ve konuyu takip etmesi için ABD Dışişleri Bakanlığına diplomatik nota verdiği öğrenildi.

Caal'ın cenazesinin ülkesine ulaştığı bildirildi.

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen ay Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya varmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti. (AA)

PARTNERSokakta tüm gözler üzerindeSokakta tüm gözler üzerinde
Murat Özdemir vakası: 1990'lardan bugüne televizyonda şöhret nasıl 'sıradanlaştı'?Murat Özdemir vakası: 1990'lardan bugüne televizyonda şöhret nasıl 'sıradanlaştı'?
Milyar dolarlık dava sonuçlandı! İşte merakla beklenen karar!Milyar dolarlık dava sonuçlandı! İşte merakla beklenen karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD gözaltı Çocuk BM Felipe Gonzalez Morales

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD mahkemesinden Kuzey Kore'ye 501 milyon dolarlık tazminat kararı

Milyar dolarlık dava sonuçlandı! İşte merakla beklenen karar!

Ülkeyi sarsan saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var!

Ülkeyi sarsan saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var!

İran'ı yasa boğan ölüm haberi!

İran'ı yasa boğan ölüm haberi!

Dünya kayıp prensesin peşine düşmüştü! Günler sonra ilk fotoğraf

Dünya kayıp prensesin peşine düşmüştü! Günler sonra ilk fotoğraf

Son dakika! Endonezya'daki tsunami felaketinde ölenlerin sayısı 373'e yükseldi

Facia haberi gelmişti... Ölü sayısı artıyor!

Veriler çok korkunç! 7 binden fazla çocuk kayıp

Veriler çok korkunç! 7 binden fazla çocuk kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.