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ABD'nin Gülşen açıklaması dikkat çekmişti! Yanıt gecikmedi: 'Hadsizliktir'

28.08.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Gülşen'in imam hatipliler hakkındaki şakası nedeniyle tutuklanmasının ardından farklı kesimlerden çeşitli tepkiler gelmeye devam ediyor. Türkiye'de Gülşen'in tutuklanmasını haklı bulanların yanı sıra sözlerine tepki gösterirken tutuklama kararını yanlış bulanlar da var. Dünyanın takip ettiği olayla ilgili yurt dışından da açıklamalar gelmeye başladı. ABD'den yapılan açıklamada Türkiye'ye çağrıda bulunulurken AK Parti'den yanıt gecikmedi.

ABD'nin Gülşen açıklaması dikkat çekmişti! Yanıt gecikmedi: 'Hadsizliktir'

AK Parti'den ABD'ye 'ifade özgürlüğü' tepkisi! Gülşen'in nisandaki konserinde grup arkadaşına söylediği sözlerin ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle ilgili ABD Dışişleri tarafından yapılan açıklamaya AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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ABD'DEN TÜRKİYE'YE 'GÜLŞEN' ÇAĞRISI

Tutuklandıktan sonra cezaevine gönderilen Gülşen Çolakoğlu, nöbetçi hakimliğe verdiği ifadesinde, "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" demişti. Konuyla ilgili özür de dileyen Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili şu açıklamayı yaptı:

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"ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz.

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TUNÇ: ABD'NİN AÇIKLAMA YAPMASI HADSİZLİKTİR

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, ABD'nin açıklamasına sert sözlerle tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Tunç şu ifadelere yer verdi:

  • ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İmam - Hatiplerimize yönelik sarfettigi hakaret ve aşağılayıcı ifadelerinden dolayı yargılanan "Sanatçı" ile ilgili endişeliyiz açıklamasında bulunmasını kınıyor ve reddediyorum.

  • İfade özgürlüğü, milletimizin değerlerini aşağılamak, eğitim yuvalarımıza ve orada eğitim görenlere hakaret etmek değildir.

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Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Türkiye'de Yargı bağımsızdır. ABD'nin ülkemizde devam eden bir dava ile ilgili açıklama yapması hadsizliktir.

  • Türkiye Cumhuriyeti, Dünya'nın neresinde olursa olsun, her bir vatandaşının hakkını ve özgürlüğünü korumaya muktedir güçlü bir ülkedir.
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Gülşen abd ak parti

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