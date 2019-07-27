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ABD'nin idam cezası infazlarına yeniden başlama kararına AB'den tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2019 02:12 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlayacak olmasına "şiddetle karşı çıktığını" bildirdi.

ABD'nin idam cezası infazlarına yeniden başlama kararına AB'den tepki

AB Komisyonu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, ABD'nin 2003 yılından bu yana ilk kez idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlayacağını duyurmasına ilişkin, "Bu karar, hem ABD'de hem de dünyada ölüm cezasını ortadan kaldırma eğilimindeki artışla çelişiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ölüm cezasının, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne aykırı bir ceza olduğu belirtilerek, "AB, ölüm cezasına şiddetle karşı çıkmakta ve bunun dünya çapında kaldırılması için çalışmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

ABD Adalet Bakanlığı, federal hükümetin 2003 yılından bu yana ilk kez idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Söz konusu kararın, 2020'deki başkanlık seçimleri öncesinde özellikle uyuşturucu kartelleri ve adam öldürme suçlarına karışan çeteler için idam cezası isteğini dile getiren ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratlar arasındaki tartışmaları alevlendirmesi bekleniyor.

BM'DEN DE TEPKİ GELDİ

Öte yandan önceki gün de BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq da federal hükümetin idam cezasının uygulanması yönündeki kararına tepki göstermişti.

Haq, BM'nin dünyanın neresinde olursa olsun idam cezasının uygulanmasına karşı olduğunu ve bütün ülkelerin bu uygulamaya kesinlikle son vermesi gerektiğini söyledi.

ABD'de halen 29 eyalette idam cezası uygulanıyor ve federal kanunlara göre cezalar "pentobarbital" adlı zehirli iğne kullanılarak infaz ediliyor.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği ABD idam

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