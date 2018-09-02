ABD'nin İdlib'de diplomatik çözüm çabaları 'sonuç vermiyor'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cuma günü paylaştığı Twitter mesajlarında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u işaret ederek, "Lavrov İdlib'e yönelik Suriye ve Rusya saldırısını savunuyor. Ruslar ve Esad bunun önüne geçilmesi gerektiğini kabul etmişlerdi. ABD yaşananları zaten tehlikeli boyutlarda olan şiddeti tırmandırıcı adımlar olarak görmektedir" demişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise İdlib'i 'çıban' olarak tanımlamış ve "Umarız batılı güçler bölgenin terörden temizlenmesini engellemeye kalkışmaz" demişti.

Fransız haber ajansı AFP, "ABD'li diplomatlar perde arkasında Moskova'yı aktif biçimde uyarıyor. Ancak şu ana kadar Rusya pozisyonunu değiştirmiş değil" diyor.

AFP'ye konuşan Washington merkezli düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü'nden araştırmacı Jonas Parello-Plesner, "ABD'nin sözlü uyarı ateşleri işe yaramıyor çünkü Washington'un yaklaşımı Suriye'de sahadaki gerçeklerle örtüşmüyor. Esad karada İran'ın havada ise Rusya'nın desteğini alarak ilerlemeye devam ediyor. ABD ise umutlarını Birleşmiş Milletler destekli sönük Cenevre barış sürecine bağlamış durumda" diyor.