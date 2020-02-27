ABD'nin ilk Türk belediye başkanı Selen, New Jersey bölge idari üyeliğine seçildi

Selen için Morris Bölge İdari binasında yemin töreni düzenlendi. Ailesi, arkadaşları, Türk ve Amerikan toplumundan temsilcilerin katıldığı törende Selen, eşi Tülin Selen’in evden getirdiği Kur'an-ı Kerim’e el basarak yemin etti.

Selen, törende yaptığı konuşmada, İngilizce bilmeden cebinde 400 dolar ile ABD’ye geldiğini anlatarak, “Benzin istasyonlarında çalıştım, sonra belediye başkanı oldum, şimdi de Morris bölgesi idari kurul üyesi seçilmem, gerçekten bu ülkenin sağladığı muhteşem imkanların göstergesi.” dedi.

Selen, görevinde çok çalışıp herkesi gururlandıracağını söyledi.

"UMUYORUM TÜRK GENÇLERİNE İLHAM OLURUM"

Yemin töreninden sonra AA’ya değerlendirmelerde bulunan Selen, çok mutlu olduğunu belirterek, “Bir Türk olarak böyle bir göreve geldiğim için ayrıca gururluyum. Umuyorum, Türk gençlerine, politikaya girmek isteyen arkadaşlara da ilham kaynağı olurum.” diye konuştu.

Türkçe tam karşılığı olmadığı için şu anki pozisyonu hakkında kendisine çok sık sorular geldiğini aktaran Selen, New Jersey eyaletinde “Freeholder” diye tanımlanan 7 görevliden birisi olarak Morris bölgesindeki tüm belediyeleri kapsayan bütçe, altyapı yatırımları, güvenlik gibi alanlarda karar alıcı yönetim mekanizmasında yer alacağını anlattı.