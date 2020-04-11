ABD’nin Kalifornia eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem

Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeni ile zor g\u00fcnler ge\u00e7iren ABD\u2019de 5.3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi. \nABD\u2019nin Kalifornia eyaletinde bulunan Los Angeles \u015fehrinin 446 km kuzeyinde 10 km derinlikte 5.3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi. (\u0130HA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERKoronavir\u00fcse yakalanan Demet Sa\u011f\u0131ro\u011flu'ndan haber varFransa'da koronavir\u00fcs tedavisinde kullan\u0131lan ila\u00e7 hastalar\u0131n y\u00fczde 91,7'sini iyile\u015ftirdiAnlaml\u0131, d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcren ayr\u0131l\u0131k s\u00f6zleri...