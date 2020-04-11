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ABD’nin Kalifornia eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2020 18:38 | Son Güncelleme

ABD’nin Kalifornia eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD’nin Kalifornia eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem

Koronavirüs salgını nedeni ile zor günler geçiren ABD’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD’nin Kalifornia eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinin 446 km kuzeyinde 10 km derinlikte 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (İHA)

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