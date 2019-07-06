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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2019 06:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ABD'nin Kaliforniya eyaletininde Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre depremin merkezi, Kaliforniya eyaletindeki Kern ilçesinde yer alan bir Ridgecrest bölgesi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem!

ABD'nin California eyaletinde, 4 Temmuz'da gerçekleşen 6,4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde 2. bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Ridgecrest kentinin 17 kilometre kuzeydoğusu olan 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bölge perşembe günü de merkez üssü Ridgecrest yakınları olan 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, bunun, California'da son 20 yılda yaşanan en şiddetli deprem olduğu açıklanmıştı.

İlk depremin ardından artçı sarsıntıların yoğun yaşandığı bölge genelinde yollar, su ve gaz borularında hasar oluşurken Ridgecrest kentinde, acil durum ilan edilmişti.

ABD DEPREM

(DHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kaliforniya deprem

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