ABD'nin Kansas eyaletinde ağaçtan düşen çocuğun yüzünden giren şiş ensesinden çıktı!

Kansas City Star gazetesinin haberine göre, 10 yaşındaki Xavier Cunningham, Harrisonville'deki evlerinde geçen hafta sonu ağaç evinde oynadığı sırada yaban arılarının saldırısına uğradı.
Panikleyerek ağaçtan düşen Cunningham'ın kafatasına yerdeki et şişi saplandı.
Şişin, çocuğun gözüne, beynine, spinal korduna (periferik sinir sistemi ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan iletim hattı) ve önemli damarlara zarar vermeden yüzünden girip ensesinden çıkması bir mucize olarak değerlendirildi.
Annesi Gabrielle Miller tarafından hemen hastaneye götürülen çocuk, Kansas Üniversitesi Hastanesine nakledildi ve burada Endovasküler Nörocerrahi Uzmanı Koji Ebersole ve ekibince ameliyata alındı.
Ebersole, çocuğun kurtuluşunu "milyonda bir rastlanacak mucizevi bir olay" sözleriyle nitelendirdi. (AA)
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