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ABD'nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanının mektubu basına sızdı: Denizcilerin ölmesine gerek yok

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2020 23:17 | Son Güncelleme

Pasifik'teki Guam adasında karantinaya alınan ABD'nin USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi Kaptanı Brett Crozier, ABD Donanmasına mektup yollayarak, gemideki tüm personelin karaya çıkarılıp karantinaya alınması için yardım talebinde bulundu. Mektubun içeriği California merkezli "The Chronicle" adlı haber sitesinde yer aldı. Mektupta kaptanın, "Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmesine gerek yok." ifadelerini dikkat çekti.

ABD'nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanının mektubu basına sızdı: Denizcilerin ölmesine gerek yok

100'den fazla askerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı geminin kaptanı Crozier'in mektubundaki detaylar, California merkezli "The Chronicle" adlı haber sitesinde yer aldı.

Kaptan Crozier, 4 sayfalık mektubunda, sadece az sayıda askerin Guam adasında karaya indirilip hastaneye kaldırıldığını ancak gemideki 5 bin civarındaki askerin 14 günlük karantina ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının mümkün olmadığını belirtti.

"HASTALIĞIN PERSONEL ARASINDA YAYILMASI HIZLA DEVAM EDİYOR"

Crozier, "Savaş gemisinin kendine has sınırlamalarından dolayı bunu (karantina ve sosyal mesafe uygulamaları) yapamıyoruz. Hastalığın personel arasında yayılması hızlanarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Nükleer kapasiteli uçak gemisinin kaptanı, gemideki salgını durdurmak için "mümkün olan en kısa zamanda tüm personelin gemiden indirilip Guam adasında karantina odalarına alınmasını" istedi.

"SAVAŞTA DEĞİLİZ, DENİZCİLERİN ÖLMESİNE GEREK YOK"

Crozier, mektubunda, "Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmesine gerek yok. Şu anda adım atmazsak en güvendiğimiz unsurumuz olan denizcilerimize olması gerektiği şekilde bakmamış oluruz. Görevdeki bir ABD nükleer uçak gemisinin personelinin çoğunu iki haftalığına karaya indirmek olağanüstü önlem. Ancak bu gerekli bir önlem." değerlendirmesinde bulundu.

Kaptan Croizer, ABD uçak gemisindeki durumun daha önce salgının bulaştığı kruvaziyer gemilerinkinden çok daha kötü olabileceğini çünkü gemide bireysel kabin ve odaların bulunmadığını ifade etti.

Karantina olmaksızın testlerin de tek başına çözüm olamayacağını ifade eden Croizer, "Savaş şu anda olası değil, barış zamanı kurallarının uygulanması gerektiğini tavsiye ediyorum." dedi.

ABD savaş gemilerinin görevde iken personelini karaya çıkarmasının askeri kurallara aykırı olduğu ve daha önce böyle bir talebin Amerikan ordusunda söz konusu olmadığı belirtiliyor.

ABD Donanması Genel Sekreter Vekili, konuyla ilgili CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, mektuptan bugün haberdar olduklarını ve Donanmanın gemideki tüm personelin karaya çıkarılmasına izin verebileceğini ancak Guam adasında yeterince yatak bulunmadığını dile getirdi. (AA)

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“USS Theodore Roosevelt” uçak gemisi ABD Guam Karantina koronavirüs

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