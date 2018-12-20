HABER

ABD'nin kararı terör örgütü YPG'yi şok etti! İlk tepki gecikmedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 00:10 | Son Güncelleme

ABD yönetiminin Suriye'deki askeri birliklerini çekmeye başlayacağını açıklaması sahadaki “ortağı” YPG/PKK’da şaşkınlığa sebep oldu.

ABD'nin kararı terör örgütü YPG'yi şok etti! İlk tepki gecikmedi!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanması Suriye gündemini hareketlendirdi.

Trump ve ABD’li askeri yetkililerin paylaşımlarının ardından YPG/PKK'ya ait ya da örgüte yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları büyük ölçüde duruma sessiz kaldı. Bazı hesaplarda ise ABD’nin örgütü yüz üstü bıraktığı yorumları yapıldı.

Kuzeydoğu Suriye’deki yerel medya mensupları mesajları yanıtsız bırakan örgüt elebaşlarına ulaşamadı. AA’nın Haseke’deki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, YPG/PKK elebaşları örgüt işgalindeki yerleşimlerde sözde yerel idarelere talimatlar göndererek kitle gösterileri düzenlemelerini istedi.

Öte yandan Deyrizorda’ki Beşşar Esed rejimi güçleri, ilin kontrol ettikleri kısmında, Amerikan yönetiminden gelen açıklamaları havaya silahla ateş açarak kutladı.

AMERİKAN YÖNETİMİNİN AÇIKLAMALARI

Trump, Twitter hesabındaki paylaşımından bir süre sonra Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." şeklinde açıklama yapmıştı.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği ve ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ile 100 gün içinde ülkeden çıkacağı iddia edilmişti.

Diğer taraftan ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri çekilme kararına karşın “yerel ortaklarla çalışmaya devam edileceği”ni bildirmişti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) internet sitesinde yer verilen iddiaya göre ise ABD'li komutanlar SDG adını kullanan YPG/PKK elebaşlarını Münbiç ve Fıratı'ın doğusundaki bütün bölgelerden çekileceklerini yönünde bilgilendirdi.

ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını çekme takvimi, tüm unsurlarını çekip çekmeyeceği, terör örgütü YPG/PKK’yla ne şekilde çalışmaya devam edeceği ve Türkiye’ye sözünü verdiği üzere örgüte sağladığı silahları ne zaman ve ne şekilde geri toplayacağı gibi sorular halen yanıt bekliyor. (AA)

PARTNERBunlar gerçek mi?Bunlar gerçek mi?
Ailesi çocuklarını bu halde buldu! Korkunç şüphe!Ailesi çocuklarını bu halde buldu! Korkunç şüphe!
"Belgrad-Saraybosna Otoyolu ticareti de canlandıracak""Belgrad-Saraybosna Otoyolu ticareti de canlandıracak"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD YPG PKK Suriye

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkent'te gece yarısı feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Can pazarı yaşandı! Ölü ve yaralılar var!

Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini vurdu!

Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini vurdu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 ülkeye flaş atama!

Artık kesinleşti! Erdoğan'dan flaş atama!

Tonlarca domates ve sebze yola saçıldı

Gece yarısı ilginç görüntü! Tonlarcası yola saçıldı

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme!

Ailesi çocuklarını bu halde buldu! 12 yaşındaki çocuğun ölümünde Mavi Balina şüphesi!

Ailesi çocuklarını bu halde buldu! Korkunç şüphe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.