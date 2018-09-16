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ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2018 08:17 | Son Güncelleme

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir kişi, köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Wellfleet kasabasında Newcomb Hollow plajında 20'li yaşlarında bir kişi, sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğradı.

Wellfleet polisi, denizden yaralı şekilde çıkarılan sörfçünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

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82 YIL SONRA İLK KEZ SALDIRDI

Ölümcül köpek balığı saldırısının Massachusetts eyaletinde 1936'dan, ABD'de ise 2015'ten beri ilk olduğu belirtildi. (AA)

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ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybettiABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
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ABD Massachusetts köpek balığı saldırısı köpek balığı

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