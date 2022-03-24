ABD'nin 'Putin'i son kez kükredi! Nesli tükenme tehlikesi altındaydı

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minnesota Hayvanat Bahçesi'nde 'Putin' adı verilen Sibirya kaplanı ameliyata alınırken hayatını kaybetti.

The Sun'da yer verilen habere göre, büyük kedinin kalp yetmezliği yaşadığı ve bu nedenle öldüğü bildirildi.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, "Veterinerlerin, hayvan sağlığı teknisyenlerinin ve hayvan bakıcılarının kahramanca acil çabalarına rağmen 'Putin' hayatta kalamadı" ifadelerine yer verildi.

ÇEKYA'DA DOĞDU

Kaplan, kendisine 'Putin' adı verildiği Çek Cumhuriyeti'nde doğdu.

Kaplan 'Putin'in 2015 yılında Minnesota'ya yolculuk yapmadan önce Danimarka hayvanat bahçesinde toplam altı yıl kaldığı bildirildi.

Minnesota Hayvanat Bahçesi Direktörü John Frawley, "Bugün Minnesota Hayvanat Bahçesi'nde hepimiz için inanılmaz derecede zor bir gün ve bir süre yas tutacağız." dedi.

