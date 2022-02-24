HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yaptırımlar neler? ABD Başkanı Joe Biden Rusya Ukrayna krizi ile ilgili ne açıklama yaptı? Biden son dakika açıklaması

ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yaptırımlar neler? ABD Başkanı Joe Biden Rusya Ukrayna krizi ile ilgili ne açıklama yaptı? Biden son dakika açıklaması

24.02.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden Rusya Ukrayna krizi ile ilgili bugün açıklamada bulundu. Bir süre önce Rusya'nın Doğu Ukrayna kararı sonrası açıklamada bulunan Biden Rusya'nın Batı'dan finansman sağlayamayacağını ve Rusya'daki elit ailelerin de yaptırımlardan nasibini alacaklarını ifade etmişti. Biden bugün açıklamada bulundu. Peki ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yaptırımlar neler? ABD Başkanı Joe Biden Rusya Ukrayna krizi ile ilgili ne açıklama yaptı? Biden son dakika açıklaması ve detaylar haberimizde.

ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yaptırımlar neler? ABD Başkanı Joe Biden Rusya Ukrayna krizi ile ilgili ne açıklama yaptı? Biden son dakika açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Ukrayna krizi konusunda yapacağı açıklama merakla bekleniyordu. Tüm dünya Biden'ın Rusya ile ilgili yaptığı açıklamaya kitlendi. Biden bir süre önce Rusya'nın Doğu Ukrayna kararının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunmuştu. Rusya'nın Batı'dan finansman sağlayamayacağını belirten Biden, Rusya'daki elit ailelerin de yaptırımlardan nasibini alacaklarını söylemişti. ABD Başkanı Biden bugün yaptığı açıklamada Rusya'ya uygulanacak yaptırımların kapsamını genişleteceklerini vurguladıı. Bu kapsamda ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yaptırımlar neler? ABD Başkanı Joe Biden Rusya Ukrayna krizi ile ilgili ne açıklama yaptı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Biden son dakika açıklamasının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ABD'NİN RUSYA'YA UYGULAYACAĞI YAPTIRIMLAR NELER?

ABD Başkanı Joe Biden 22 Şubat Salı günü Rusya'nın Doğu Ukrayna kararı sonrası açıklama yapmıştı. Çok kısa konuşan ve soru almayan Biden, yaptırımları sonucunda Rusya'nın Batı'dan finansman sağlamasının artık mümkün olmayacağını ve Rusya'daki 'oligarklar' olarak da ifade edilen elit ailelere de yaptırım uygulayacaklarını söylemişti. Rusya'nın bedel ödeyeceğini ifade eden Biden, iki Rus finans kurumuna da yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek Putin'in Ukrayna'nın var olma hakkına doğrudan saldırdığını ifade etmişti. Kremlin ise Putin'in, Biden'ın konuşmasını izlemediğini söylemişti.

Biden bu açıklamalarının ardından gelişen olaylar sonrası bugün ilk kez açıklamalarda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden canlı yayında yaptığı açıklamada "Putin aylardan beri bunu planlıyordu. Putin'in niyeti en başında beri belliydi. Haftalarca bunun olacağını söyledik. Haftalardık söyledik. Bu planlanmış bir saldırıdır. Uyardık. Rus hükümeti saldırılar gerçekleştiriyor Ukrayna'ya. Ukrayna'nın Rusya'ya kimyasal savaş yapacağını iddia ettiler, soykırım yapacağını vurguladır ama hiçbir kanıt öne süremediler. Putin, savaş ilan etti. Dakiklar içinde savaş başladı. Tanklar ülkeye girdi. Biz her şeyi sizinle paylaştık. Putin savaşın başını çekti. Şimdi kendisi ve ülkesi bunun sonucuna katlanacak." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya çok büyük kısıtlamalar uygulayacaklarını ifade eden Joe Biden yaptırımları madde madde açıkladı.

Açıklamasında "Uygulayacağımız yaptırımlar önemli sonuçlar ortaya koyacak. Rusya'nın uzun vadede etkileneceği şekilde yaptırımları ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullanan Biden konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • 4 bankaya daha yaptırım uygulayarak bazı varlık blokajı ortaya koyduk. Rus bankalarının 1 trilyonluk varlıklarına yaptırım uygulandı. Bundan yolsuz bir şekilde varlık sahibi olan oligarklar da etkilenecek.

  • Rusya'nın Dolar, euro, pound ve yen üzerinden işlem yapmasını engelleyeceğiz.

  • Finansal sektörler, staratejik sektörler hepsi etkilenecek. Rusya'nın teknolojiyle ilgili ihracatının yarısı da bundan etkilenecek. Rusya'nın stratejik hedefleri uzun vaadeli olarak etkilenecek.

  • Faaliyetlerimiz içerisinde Rusya'nın teknoloji ihracatının yarısı etkilenecek. Rusya'nın uzay programı dahil bütün sektörleri etkilenecek.

  • Bu saldırganlık cevapsız bırakılamaz. Siber savunma konusunda da hazırlıklarımız bulunmakta ve bu konularda da çalışmaktayız.

  • Rusya'nın yaşananlardan stratejik ve ekonomik olarak çok çok etkileneceğini göreceksiniz.

  • Bu süreçten bizler daha güçlü çıkarken Rusya daha zayıf çıkacak göreceksiniz. Putin gibi baskıcı ve tiran kişiler bu şekilde özgürlüklerin karşısına çıkamayacağını görecek. Putin'in uluslararası sahneden dışlanmasını sağlayacağız.

ABD BAŞKANI JOE BİDEN RUSYA UKRAYNA KRİZİ İLE İLGİLİ NE AÇIKLADI?

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Ukrayna krizi ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'in bunu aylardan beri planladığını vurgulayarak bir uygulayacakları yaptırımları açıkladı.

Yaptığı açıklamada, Rusya'nın dolar, euro ve yen cinsinden işlem yapmasının kısıtlanacağını açıklayan Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği kararın sonuçlarına katlanacağını ifade etti.

Biden, ABD ve NATO'nun 5. Madde çerçevesinde taahhütlerine bağlı kalacağını vurguladı.

ABD Başkanı Biden yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Liderler Zirvesi'nde yeni adımların da masaya geleceğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'den Rusya'ya bir hamle daha! Sınır dışı ediyorlarABD'den Rusya'ya bir hamle daha! Sınır dışı ediyorlar
ABD'den bir yaptırım kararı daha! Biden açıkladıABD'den bir yaptırım kararı daha! Biden açıkladı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü! Dikkat çeken 'çatışma' vurgusuSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü! Dikkat çeken 'çatışma' vurgusu
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel hayatınızı bitiriyor! Hayrete düşüren bağlantı

Cinsel hayatınızı bitiriyor! Hayrete düşüren bağlantı

Ukrayna, saldırının acı bilançosunu açıkladı! Başkent Kiev'e çok yaklaştılar

Ukrayna, saldırının acı bilançosunu açıkladı! Başkent Kiev'e çok yaklaştılar

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Bomba iddia! "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekliyor"

Bomba iddia! "Erkek olmak için ameliyat olmayı bekliyor"

Belarus'tan Ukrayna'ya 4 balistik füze atıldı!

Belarus'tan Ukrayna'ya 4 balistik füze atıldı!

Putin'den dünyaya ekonomi mesajı

Putin'den dünyaya ekonomi mesajı

İlginizi Çekebilir

Ateşli sahnelerden rahatsız olduğu söyleniyordu! Şaşırtan paylaşım

Ateşli sahnelerden rahatsız olduğu söyleniyordu! Şaşırtan paylaşım

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Elmayı bu şekilde yiyorsanız dikkat! Siyanür tehlikesi

Elmayı bu şekilde yiyorsanız dikkat! Siyanür tehlikesi

Bildiğiniz her şeyi unutun! Aslında tüketmeniz gereken...

Bildiğiniz her şeyi unutun! Aslında tüketmeniz gereken...

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.