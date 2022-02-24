ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yaptırımlar neler? ABD Başkanı Joe Biden Rusya Ukrayna krizi ile ilgili ne açıklama yaptı? Biden son dakika açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Ukrayna krizi konusunda yapacağı açıklama merakla bekleniyordu. Tüm dünya Biden'ın Rusya ile ilgili yaptığı açıklamaya kitlendi. Biden bir süre önce Rusya'nın Doğu Ukrayna kararının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunmuştu. Rusya'nın Batı'dan finansman sağlayamayacağını belirten Biden, Rusya'daki elit ailelerin de yaptırımlardan nasibini alacaklarını söylemişti. ABD Başkanı Biden bugün yaptığı açıklamada Rusya'ya uygulanacak yaptırımların kapsamını genişleteceklerini vurguladıı. Bu kapsamda ABD'nin Rusya'ya uygulayacağı yaptırımlar neler? ABD Başkanı Joe Biden Rusya Ukrayna krizi ile ilgili ne açıklama yaptı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Biden son dakika açıklamasının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ABD'NİN RUSYA'YA UYGULAYACAĞI YAPTIRIMLAR NELER?

ABD Başkanı Joe Biden 22 Şubat Salı günü Rusya'nın Doğu Ukrayna kararı sonrası açıklama yapmıştı. Çok kısa konuşan ve soru almayan Biden, yaptırımları sonucunda Rusya'nın Batı'dan finansman sağlamasının artık mümkün olmayacağını ve Rusya'daki 'oligarklar' olarak da ifade edilen elit ailelere de yaptırım uygulayacaklarını söylemişti. Rusya'nın bedel ödeyeceğini ifade eden Biden, iki Rus finans kurumuna da yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek Putin'in Ukrayna'nın var olma hakkına doğrudan saldırdığını ifade etmişti. Kremlin ise Putin'in, Biden'ın konuşmasını izlemediğini söylemişti.

Biden bu açıklamalarının ardından gelişen olaylar sonrası bugün ilk kez açıklamalarda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden canlı yayında yaptığı açıklamada "Putin aylardan beri bunu planlıyordu. Putin'in niyeti en başında beri belliydi. Haftalarca bunun olacağını söyledik. Haftalardık söyledik. Bu planlanmış bir saldırıdır. Uyardık. Rus hükümeti saldırılar gerçekleştiriyor Ukrayna'ya. Ukrayna'nın Rusya'ya kimyasal savaş yapacağını iddia ettiler, soykırım yapacağını vurguladır ama hiçbir kanıt öne süremediler. Putin, savaş ilan etti. Dakiklar içinde savaş başladı. Tanklar ülkeye girdi. Biz her şeyi sizinle paylaştık. Putin savaşın başını çekti. Şimdi kendisi ve ülkesi bunun sonucuna katlanacak." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya çok büyük kısıtlamalar uygulayacaklarını ifade eden Joe Biden yaptırımları madde madde açıkladı.

Açıklamasında "Uygulayacağımız yaptırımlar önemli sonuçlar ortaya koyacak. Rusya'nın uzun vadede etkileneceği şekilde yaptırımları ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullanan Biden konuşmasını şöyle sürdürdü:

4 bankaya daha yaptırım uygulayarak bazı varlık blokajı ortaya koyduk. Rus bankalarının 1 trilyonluk varlıklarına yaptırım uygulandı. Bundan yolsuz bir şekilde varlık sahibi olan oligarklar da etkilenecek.

Rusya'nın Dolar, euro, pound ve yen üzerinden işlem yapmasını engelleyeceğiz.

Finansal sektörler, staratejik sektörler hepsi etkilenecek. Rusya'nın teknolojiyle ilgili ihracatının yarısı da bundan etkilenecek. Rusya'nın stratejik hedefleri uzun vaadeli olarak etkilenecek.

Faaliyetlerimiz içerisinde Rusya'nın teknoloji ihracatının yarısı etkilenecek. Rusya'nın uzay programı dahil bütün sektörleri etkilenecek.

Bu saldırganlık cevapsız bırakılamaz. Siber savunma konusunda da hazırlıklarımız bulunmakta ve bu konularda da çalışmaktayız.

Rusya'nın yaşananlardan stratejik ve ekonomik olarak çok çok etkileneceğini göreceksiniz.

Bu süreçten bizler daha güçlü çıkarken Rusya daha zayıf çıkacak göreceksiniz. Putin gibi baskıcı ve tiran kişiler bu şekilde özgürlüklerin karşısına çıkamayacağını görecek. Putin'in uluslararası sahneden dışlanmasını sağlayacağız.

ABD BAŞKANI JOE BİDEN RUSYA UKRAYNA KRİZİ İLE İLGİLİ NE AÇIKLADI?

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Ukrayna krizi ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'in bunu aylardan beri planladığını vurgulayarak bir uygulayacakları yaptırımları açıkladı.

Yaptığı açıklamada, Rusya'nın dolar, euro ve yen cinsinden işlem yapmasının kısıtlanacağını açıklayan Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği kararın sonuçlarına katlanacağını ifade etti.

Biden, ABD ve NATO'nun 5. Madde çerçevesinde taahhütlerine bağlı kalacağını vurguladı.

ABD Başkanı Biden yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Liderler Zirvesi'nde yeni adımların da masaya geleceğini belirtti.

