ABD'nin 'Suriye'den çekilmeme' planı! 'Biz oyun kurmazsak Türkiye girer!'

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Forumu'nda konuştu.

Söz konusu planı "IŞİD hilafeti sonrası strateji" olarak tanımlayan Graham, bu planın detaylarını ABD Başkanı Donald Trump ile kapsamlı bir şekilde konuştuklarını belirtti.

Graham, "Başkan Trump yakında size gelecek ve yardımınızı isteyecek ve siz de umarım ki 'evet' diyeceksiniz ve buna karşılık ise sadece ABD'ye has kabiliyetlerimiz de Suriye'deki savaşta kalmaya devam edecek." diye konuştu.

ABD'li senatör, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un da Suriye'ye asker gönderme konusunda mevkidaşlarıyla görüşeceğini dile getirdi.

"BİZ OYUN KURMAZSAK TÜRKİYE GİRER"

Tüm Avrupa'nın IŞİD tehdiden acı çektiğini belirten Graham IŞİD sonrası stratejinin IŞİD ile mücadeleden farklı olması gerektiğini söyledi.

Graham, "Biz oyun kurmazsak Türkiye Suriye'ye girer ve YPG tehdidiyle ilgilenir." diye konuştu.

Örgütün ABD'ye IŞİD ile mücadelede destek verdiğini dile getiren Graham, şöyle devam etti: