ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Türkiye açıklaması

Jeffrey, "T\u00fcrkiye'ye yard\u0131mc\u0131 olmak istiyoruz. NATO 4. Maddesi gere\u011fince di\u011fer NATO \u00fclkeleriyle se\u00e7enekleri \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz." dedi. \nJeffrey, "NATO olarak, 'ne yapabiliriz?' diye bak\u0131yoruz. Her \u015fey masada. ABD ne yapabilir ona bak\u0131yoruz" diye konu\u015ftu. window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Canl\u0131 yay\u0131nda damga vuran kavga! 'Bundan sonra b\u00f6yle'AP Ba\u015fkan\u0131 kendini karantinaya ald\u0131Tuvalet ka\u011f\u0131d\u0131 y\u00fcz\u00fcnden sa\u00e7 sa\u00e7a ba\u015f ba\u015fa kavga ettiler!