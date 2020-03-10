ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Türkiye açıklaması

Jeffrey, "Türkiye'ye yardımcı olmak istiyoruz. NATO 4. Maddesi gereğince diğer NATO ülkeleriyle seçenekleri çalışıyoruz." dedi.

Jeffrey, "NATO olarak, 'ne yapabiliriz?' diye bakıyoruz. Her şey masada. ABD ne yapabilir ona bakıyoruz" diye konuştu.

