ABD'den şaşırtan açıklama: Suriye'deki iktidarı değiştirme niyetinde değiliz

RİA Novosti ve Kommersant'a demeç veren Jeffrey, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın insanlık ayıbı işlediğini düşünüyoruz. O, acımasız bir savaş suçlusu, belki de şu anda dünyanın en büyük ve en acımasız savaş suçlusu. ABD, Esad'la hiçbir zaman iyi ilişkiler geliştirmeyecek olsa da, bizzat Suriye halkı tarafından gerçekleştirilecek siyasi sürece bağlılığımızı koruyoruz" dedi.

Suriye halkının kendilerini yönetecek kişiyi ve hükümeti kendisinin belirleyeceğini kaydeden Jeffrey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herhangi bir rejim değişikliği niyetimiz yok. Biz, bu rejimin kimyasal silah kullanımı, işkenceler, İran'ın dahli ve dolaylı da olsa IŞİD felaketinin bölgeye ve Avrupa'ya yayılması sonucunda oluşan bölgeye yönelik büyük tehditler, Avrupa, Türkiye, Lübnan ve Ürdün için yük oluşturan milyonlarca sığınmacı ile ilgili konularda öncelikle halkına, daha sonra komşularına ve uluslararası topluma karşı tutumunu değiştirme niyetindeyiz."

'BİRÇOK OLUMSUZLUK VAR ANCAK HEPSİ ESAD'LA BAĞLANTILI DEĞİL'

ABD'nin kabul edilemez bulduğu, Suriye hükümetinde beğenmediği ve gerçek barışın ve uluslararası toplumla ihtilafların gerçek çözümü için değiştirilmesi gerektiğini düşündüğü şeylerin uzun bir liste oluşturduğunu kaydeden Jeffrey, bunların sadece Esad'la bağlantılı olmadığını da vurguladı.

