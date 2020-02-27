ABD'nin Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Sales'den Esad rejimine İdlib tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Direktörü Sales, bakanlık binasında düzenlenen basın toplantısında İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TERÖRİSTLERLE SAVAŞMAK GİBİ BİR DERDİ YOK"

Açıklamasında İdlib'e düzenlediği saldırılar sebebiyle Suriye rejimine tepki gösteren Sales, "Esad rejiminin İdlib'de teröristlerle savaşmak gibi bir niyeti yok. Bölge üzerinde kontrolü yeniden kurmak ve oradaki sivil nüfusu rejimden beklediğimiz acımasızlığa maruz bırakmak peşinde." ifadelerini kullandı.

"HEGEMONYAYI TEKRAR İNŞA ETMENİN DERDİNDELER"

Sales, ayrıca Rusya ve İran'ın Suriye'de rejime verdiği desteğe de dikkati çekerek, "Aynı şey Esad rejimine sahip çıkan yabancı güçler için de geçerli. Terörle mücadele gibi bir kaygıları yok. Hegemonyayı tekrar inşa etmenin derdindeler." dedi. (AA)

