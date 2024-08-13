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ABD'nin Türkiye'den İran isteği! Orta Doğu'daki gerilimi işaret ettiler: Onları ikna edin

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.08.2024 07:42
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Dünyanın yakından takip ettiği Orta Doğu için ABD, Türkiye'nin devreye girmesini istedi. Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin ardından intikam yeminleri eden İran henüz bir hamlede bulunmazken ABD, Türkiye'nin İran'ı ikna etmesini istedi.

Gözler artık Orta Doğu'da yaşanacak gerilime çevrildi. Hamas lideri Haniye'nin suikastı ve Hizbullah'ın üst düzey üyelerinin öldürülmesi sonrasında gerilim adeta tavan yaptı. İntikam yeminleri eden İran'ın yapacağı hamle merak ediliyor. ABD olası saldırılar için gemilerini Akdeniz'de tutmaya devam ediyor.

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HANİYE SUİKASTIYLA GERGİNLİK ZİRVE YAPTI

İran destekli Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramış, bu suikastın ardından İran, İsrail'e karşı misilleme tehditlerinde bulunmuştu. İran, suikastten İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail ise sorumluluğu üstlenmemişti.

ABD'NİN TÜRKİYE'DEN İSTEĞİ

Türkiye Büyükelçiliği görevi yakında sona erecek olan Flake İstanbul'da gazetecilerle düzenlediği toplantısında, "İran ile ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden, İran'ı gerilimi azaltması konusunda ikna etmelerini istiyoruz ve bu ülkelerin arasında Türkiye de bulunuyor" dedi.

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"BİZDEN EMİN GÖRÜNÜYORLAR"

Flake Washington'un Türk muhataplarına atıfta bulunarak, "Gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar.Gerilimin tırmanmayacağı konusunda bizden daha emin görünüyorlar" dedi.

S-400 GÖNDERMESİ

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde son yıllarda çıkan ana sorunlar ABD'nin, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG ile olan ittifakı ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemleri alması oldu.

S-400'lerin satın alınması, ABD yaptırımlarına ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına yol açtı.

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ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Ancak Flake, ABD-Türkiye ilişkilerinin "uzun zamandır olduğundan daha iyi bir noktada" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Flake, Ağustos ayı başında Ankara'da gerçekleşen ve Soğuk Savaş'tan bu yana ABD ile Rusya arasındaki en büyük çaplı esir takasında Türkiye'nin oynadığı "faydalı role" dikkat çekti.

Flake, "Müzakere tarafında yer almadılar ancak lojistik tarafta önemli bir rol oynadılar" dedi.

ERDOĞAN'IN SERT SÖYLEMLERİNE VURGU

Flake, Reuters ile Haziran ayında yaptığı söyleşide iki ülkenin İsrail'in Gazze'deki savaşı konusunda yaşadığı görüş ayrılığına rağmen Türkiye'nin Batı'ya "güçlü şekilde demir attığını" ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha önce "hiç bu kadar güçlü olmadığını" söylemişti.

Bugünkü açıklamasında Gazze'deki durumun "çok zor" olduğunu belirten Flake, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsrail karşıtı söylemlerinin Türkiye'nin arabulucu rolü oynamasını zorlaştırdığını ifade etti.

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"SÜRTÜŞME DEVAM EDİYOR"

Flake ayrıca Washington'un "aktif olarak" ateşkes çağrısı yapmaya başlamasından sonra Ankara ile Washington arasındaki görüş ayrılıklarının azaldığını ancak sürtüşmenin devam ettiğini söyledi.

ABD'nin, Türkiye'den Rusya'ya gönderilen askeri bağlantılı donanım konusunda endişeli olmaya devam ettiğini belirten Flake, Ankara'dan ihracatı önlemeye yönelik işbirliğini artırmasını istedi.

"RUSYA'NIN ŞİKAT ETMESİ İYİYE İŞARET"

Flake "Bu durum bizim için endişe verici olmaya devam ediyor ve sık sık ve tutarlı bir şekilde gündeme getiriyoruz. Buradaki muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde, amacımızın Rusya'nın savaş kabiliyetini elinden almak olduğuna dikkat çekeceğiz" dedi.

Flake, "Türkiye'den önemli miktarda ürün geldiğini görüyoruz. Bu nedenle daha iyi bir iş birliği yapmak istiyoruz ve birçok yönden bunu başarıyoruz. Rusya'nın şikayet ettiğini biliyorum, bu iyiye işaret" dedi.

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İran Türkiye Orta Doğu
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