ABD'nin Türkiye ile ilgili cevap veremediği soru!

Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, AA muhabirinin "ilçede hangi unsurların hakim olduğuna" yönelik sorularına net yanıtlar vermekten kaçındı. AA muhabirinin "Size göre Tel Abyad'ı kim kontrol ediyor? YPG mi SDG mi?" sorusunu Sözcü Ryan, "Koalisyon, SDG ile çalışıyor. Onlar kuvvet hareketleri ve planları konusunda karar veriyor." ifadeleriyle yanıtladı.

SDG'NİN AÇIKLAMASINI "CEVAP" OLARAK GÖNDERDİ

"O zaman Tel Abyad'daki durum nedir? Tel Abyad'ı kontrol eden gücün SDG olduğunu söyleyebilir misiniz?" sorusuna ise Albay Ryan, "DEAŞ'a karşı operasyonları geçici olarak durdurduklarına ilişkin SDG'nin resmi açıklaması" notuyla örgütün, Türkiye'nin Tel Abyad'a yönelik top atışlarına ilişkin açıklamasını gönderdi.

AA muhabirinin konuyla ilgili takip sorusuna ise Albay Ryan, örgütün açıklamasını kastederek "Gönderdiğim son duyurunun ardından Tel Abyad'daki son durum hakkında güncel bilgim yok." açıklamasında bulundu.

Ryan, "Tel Abyad'da Türkiye'nin de hedef aldığı kuvvetleri SDG olarak mı yoksa YPG olarak mı tanımlıyorsunuz?" sorusuna ise yanıt vermedi.