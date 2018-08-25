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ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2018 19:23 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, Rus S-400 füze sistemi alımının Türkiye'ye yeni yaptırımları kışkırtabileceği açıklamasını değerlendiren eski Kıdemli Orgeneral Leonid İvaşov, "ABD'nin, Rusya-Türkiye ilişkilerine karışma hakkı yok" dedi.

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

Türkiye ve Rusya'nın ulusal paralar üzerinden alışveriş yapma olasılığına değinen Eski Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Başkanı Kıdemli Orgeneral Leonid İvaşov, "Uzmanlar bu konu üzerinde çalışacak. Türkiye de dahil birçok ülkeyle sivil ticari ilişkiler alanında büyük deneyimimiz var. Uzmanlar bir mekanizma bulur, bu konu üzerinde çalışmak lazım. ABD'nin, Rusya-Türkiye ilişkilerine karışma hakkı yok" dedi.

"ABD'NİN YAPTIKLARI KÜSTAHLIK VE KİBİR"

ABD'yi tek ilgilendiren konunun, Rusya'yı küresel silah pazarından çıkarmak olduğunu belirten İvaşov, "Bu küstahlık, kibir ve diktenin tezahürü. Bu yüzden buna engel olmak lazım, çünkü bugün Rusya'yı sıkıştıran yarın kesinlikle Türkiye'ye kendi topraklarında yapması gerektiğini, diğer ülkelerle ilişkilerde yapması gerektiğini dikte eder. Bağımsızlığı ve uluslararası ilişkilerdeki eşit hakları sert gerçeklerle ve bağımsız kararlı eylemlerle savunmak lazım" yorumunda bulundu.

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ABD Türkiye ABD Dışişleri Bakanlığı S-400 Rus S-400 füze sistemi

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