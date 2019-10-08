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ABD'nin Türkiye'ye karşı hava sahası hamlesi ne anlama geliyor? Mete Yarar açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 01:25 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyona ilişkin ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'yi Hava Görev Emri'nden çıkarmasıyla ilgili gelişmeleri yorumlayan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "ABD Türkiye'yi Fırat Kalkan'ı harekatının Dabık - El Bab bölümündeki şartlarına zorluyor." dedi.

ABD'nin Türkiye'ye karşı hava sahası hamlesi ne anlama geliyor? Mete Yarar açıkladı!

Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştireceği harekata ilişkin gelişmeler tüm dünya tarafından dikkatle izleniyor. Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na operasyon yapacağını duyurmasının ardından ABD, Suriye'deki askerlerini çekmişti. Bu gelişmelerin ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Türkiye'yi Hava Görev Emri'nden çıkardığını açıkladı.

ABD'nin Türkiye'yi Hava Görev Emri'nden çıkarmasının ne anlama geldiğini yorumlayan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "ABD Türkiye'yi Fırat Kalkan'ı harekatının Dabık - El Bab bölümündeki şartlarına zorluyor. O zaman daha zor şartlarda iken bunu başardık şimdi de başaracağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emri'nden çıkarıldı, Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması da durduruldu.

"ABD, TÜRKİYE'Yİ ZORLUYOR"

ABD'nin bu kararını yorumlayan Mete Yarar sosyal medya hesabından yapığı açıklamada ''ABD Türkiye'yi Fırat Kalkan'ı harekatının Dabık - El Bab bölümündeki şartlarına zorluyor. O zaman daha zor şartlarda iken bunu başardık şimdi de başaracağız. Hava sahası kararını öyle okuyun.'' ifadelerini kullandı.

Pentagon: Türkiye, Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldıPentagon: Türkiye, Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldı

NE OLMUŞTU?

Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, "Türkiye, Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emri'nden çıkarıldı, Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu." ifadelerini kullandı. Gleason, bunun hava sahasını Türkiye'ye kapatmak anlamına gelip gelmediğine ilişkin soruya, "Teknik olarak bu anlama gelmese de bir hava unsuru Hava Görev Emri'nden çıkarıldığında söz konusu bölgede koordinasyonsuz uçması neredeyse imkansız hale geliyor." yanıtını verdi.

"ABD TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE DURMAYACAK"

Diğer taraftan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin muhtemel operasyonu öncesinde Amerikan kuvvetlerinin bölgeden çekileceğine ilişkin kararını değerlendiren bir savunma yetkilisi ise ABD askerlerinin, askeri olarak Türkiye'nin önünde durmayacağını ifade etti. Yetkili, Türkiye'nin adımının başka sonuçları beraberinde getirebileceğini iddia etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması: HazırızMilli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması: Hazırız

HOFFMAN: DESTEK VERMEYECEĞİZ

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Pentagon'un Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik muhtemel operasyonuna destek vermeyeceğini ve parçası olmayacağını ifade ettiğini açıklamıştı.

TRUMP'TAN YAPTIRIM TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'dan Türkiye'yi tehdit etmişti. Trump, Türkiye'nin sınırları aşması halinde ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

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