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  4. ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sert tepki

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sert tepki

14.12.2020 23:36 | Son Güncelleme:
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ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sert tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararını, "kabul edilemez", "haksızlık" ve "hukuka aykırılığın bir göstergesi" şeklinde değerlendirdiğini bildirdi.

Hacıyev, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAMAK HAKSIZLIKTIR"

"Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımları kabul edilemez buluyor. Bazı NATO üyesi ülkeler benzer hava savunma sistemi kullanırken Türkiye'ye yaptırım uygulamak haksızlıktır. Cumhurbaşkanımız bu durumu çifte standart ve hukuka aykırılığın bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

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Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptırımların, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini güçlendirme adımlarını engellemeyeceğine emin olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu konuyu ilgili çalışma grubu kapsamında objektif müzakere edilmesine yönelik önerileri karşılık bulmamıştır."

"İKİ ÜLKE DAİMA BİRBİRİNİN YANINDA"

Hacıyev, Azerbaycan'ın Türkiye'yi, Türkiye'nin de Azerbaycan'ı desteklediğini, her iki ülkenin daima birbirinin yanında olduğunu belirterek, 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi töreninde Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer almasının bu birliğin örneği olduğunu kaydetti.

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