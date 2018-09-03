ABD’nin uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlatıldı

Amerikan donanmasının USS Gerald Ford adlı uçak gemisinden fırlatılan kamyon ve TIR’lar görenleri şaşkına çevirdi. Uçak gemisinin, jet uçaklarının kalkış ve inişlerinde yardımcı olması için kullanılan mancınık sistemi kullanılarak yapılan kamyon ve TIR fırlatışı geminin dışından videoya kaydedildi.
Sosyal medyada da yayılan ve ilgiyle izlenen görüntüler için yapılan açıklamada jet uçaklarının iniş ve kalkışında kullanılan mancınık sisteminin bu yöntemle test edildiği belirtildi.
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