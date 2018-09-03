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ABD’nin uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlatıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

ABD donanmasına ait USS Gerald Ford uçak gemisinden test amaçlı kamyon ve TIR fırlatıldı. Kayda alınan o anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Amerikan donanmasının USS Gerald Ford adlı uçak gemisinden fırlatılan kamyon ve TIR’lar görenleri şaşkına çevirdi. Uçak gemisinin, jet uçaklarının kalkış ve inişlerinde yardımcı olması için kullanılan mancınık sistemi kullanılarak yapılan kamyon ve TIR fırlatışı geminin dışından videoya kaydedildi.

Sosyal medyada da yayılan ve ilgiyle izlenen görüntüler için yapılan açıklamada jet uçaklarının iniş ve kalkışında kullanılan mancınık sisteminin bu yöntemle test edildiği belirtildi.

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ABD USS Gerald Ford UÇAK GEMİSİ mancınık uçak kamyon TIR

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