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ABD'nin UFO görüntüleri hakkında yeni raporlar!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2020 11:59 | Son Güncelleme

Pentagon'un geçtiğimiz ay resmi olarak yayımladığı 'tanımlanamayan hava olayları' görüntülerinin ardından olay raporları da paylaşıldı ve görüntülere ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

ABD'nin UFO görüntüleri hakkında yeni raporlar!

ABD Savunma Bakanlığı; daha önce medyaya sızan, pilotlarının 2004 ve 2015 yıllarında görev sırasında kayda aldıkları UFO olduğu iddia edilen uçan cisimlere ilişkin görüntüleri ilk kez kendi yayınlamıştı.

Pilotların o gün yaşadıkları olayları detaylandıran bazı raporlar da geçtiğimiz gün basına verildi.

CNN'in haberine göre 26 Mart 2014 tarihli bir olayda görev yapan pilot raporda, "Bilinmeyen hava aracı yaklaşık bir valiz boyutunda ve gümüş rengi gibi görünüyordu" diyor.

Kasım 2013'teki bir başka olay raporuna göre ise, F/A-18 pilotu 'görsel olarak küçük bir uçak gibiydi. Uçağın yaklaşık 1 metre 52 cm kadar kanat açıklığı vardı ve beyaz renkteydi" diyor.

Ancak raporları paylaşan yetkililer, kimliği belirsiz uçan nesnelerin drone da olabileceğini de, hala tanımlayamadıklarını belirtiyor.


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