ABD'nin yeni başkanı Biden'a tebrik mesajları

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden yemin ederek göreve başladı. Biden'ın yemin etmesinin ardından dünya genelinden tebrik mesajları gelmeye başladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, mesajında, "Her ülkede olduğu gibi ABD halkı da umutlarını ve endişelerini ciddiye alan liderler hak ediyor. Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in tam da bunu yapacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Daha güçlü bir Avrupa, daha güçlü bir ABD ve daha iyi bir dünya" kurma önerisinde bulunan Michel, AB'nin yeni dönemde ABD ile ilişkilerinde önceliklerini, "çok taraflı iş birliğini genişletme, Kovid-19 salgınıyla mücadele, iklim değişikliği, adil ticaretle ekonomileri yeniden inşa etme ve güvenlik ve barış için güçleri birleştirme" olarak sıraladı.

"AVRUPA TAZE BİR BAŞLANGICA HAZIR"

Michel, farklılıkların sağduyuyla çözülebileceğini, ABD ve AB'nin ortak değerleri sınandığı için artık iş birliğinin daha da hayati olduğunu vurgulayarak, "Biz kendi adımıza hazırız." ifadesine yer verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medyada Biden ve Harris'e tebriklerini ilettikten sonra, "Avrupa taze bir başlangıca hazır." mesajını paylaştı.