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ABD'nin yeni başkanı Biden'a tebrik mesajları

20.01.2021 21:22 | Son Güncelleme:
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ABD'nin yeni başkanı Biden'a tebrik mesajları

46'ncı ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden'a kutlama mesajları gelmeye başladı.

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden yemin ederek göreve başladı. Biden'ın yemin etmesinin ardından dünya genelinden tebrik mesajları gelmeye başladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, mesajında, "Her ülkede olduğu gibi ABD halkı da umutlarını ve endişelerini ciddiye alan liderler hak ediyor. Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in tam da bunu yapacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Daha güçlü bir Avrupa, daha güçlü bir ABD ve daha iyi bir dünya" kurma önerisinde bulunan Michel, AB'nin yeni dönemde ABD ile ilişkilerinde önceliklerini, "çok taraflı iş birliğini genişletme, Kovid-19 salgınıyla mücadele, iklim değişikliği, adil ticaretle ekonomileri yeniden inşa etme ve güvenlik ve barış için güçleri birleştirme" olarak sıraladı.

"AVRUPA TAZE BİR BAŞLANGICA HAZIR"

Michel, farklılıkların sağduyuyla çözülebileceğini, ABD ve AB'nin ortak değerleri sınandığı için artık iş birliğinin daha da hayati olduğunu vurgulayarak, "Biz kendi adımıza hazırız." ifadesine yer verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medyada Biden ve Harris'e tebriklerini ilettikten sonra, "Avrupa taze bir başlangıca hazır." mesajını paylaştı.

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NATO: YENİ DÖNEMİM BAŞLANGICI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yazılı açıklamasında, ittifak adına Biden ve yardımcısı Harris'i tebrik ederek, "Bugün transatlantik ittifakı için yeni bir dönemin başlangıcı." ifadesine yer verdi.

Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki bağın, güvenliğin temeli olduğunu belirten Stoltenberg, "Demokrasilerimizi, değerlerimizi ve kurallara dayalı uluslararası düzeni korumak için birlikte çalışırken ABD'nin liderliği esas teşkil etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Stoltenberg, "Çin'in yükselişinin getirdiği güvenlik meseleleri, Afganistan ve Irak'takiler dahil olmak üzere terör tehdidi, daha iddialı bir Rusya" gibi konuları ele almada NATO müttefiklerinin birlikte durması gerektiğini kaydetti.

Stoltenberg, "Başkan Biden ile birlikte çalışmak ve kendisini bu yıl Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde ağırlamak için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.

İSRAİL'DEN "EN İYİ DOST" BENZETMESİ

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladıkları mesajla yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Rivlin, yayınladığı mesajda, İsrail'in ABD'nin "en iyi dostu" olduğunu ve iki ülke arasındaki bağların siyasi partilerin ötesine geçtiğini dile getirdi.

Orta Doğu'nun "olumlu yönde" hızla değiştiğini ifade eden Rivlin, "İsrail ve komşularımız arasındaki son barış anlaşmaları onlarla yeni bir umut getirdi ve Filistinli komşularımız da dahil olmak üzere bölgede daha fazla köprü inşa etmeye yardımcı olmak için sizinle birlikte çalışmayı umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu ise görüntülü mesajında, Biden ile uzun yıllara dayanan "sıcak" dostluklarının olduğunu belirtti.

Tebrik mesajında İsrail ile Arap ülkeleri arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının yanı sıra İran'a değinen Netanyahu, "ABD-İsrail ittifakını daha da güçlendirmek, İsrail ile Arap dünyası arasındaki barışı genişletmeye devam etmek ve başta İran'ın oluşturduğu tehdit olmak üzere ortak zorluklarla yüzleşmek için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, eski ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkiye sahipti.


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