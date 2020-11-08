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ABD'nin yeni başkanı Joe Biden oldu, halk sokağa döküldü! Bir yanda kutlamalar diğer yanda protestolar

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2020 10:08 | Son Güncelleme

ABD başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın kazanmasının ardından halk sokaklara çıktı. Başta Başkent Washington DC ve New York kentlerinde olmak üzere birçok kentte kutlamalar yapılırken, bazı eyaletlerde de protesto gösterileri düzenlendi.

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden oldu, halk sokağa döküldü! Bir yanda kutlamalar diğer yanda protestolar

ABD'de yapılan 59. başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın kazandığının duyurulmasının ardından, ABD'nin her eyaletinde kutlamalar yapılıyor.

San Francisco, Washington DC, New York , Florida gibi birçok yerdeki insanlar sokaklara çıkarak Trump'ın kaybetmesini kutladı.

TRUMP TOWERS ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Trump Towers'ın önüne giden birçok kişi de müzikler çalarak zaferi kutladı.

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Bazı vatandaşlar, Biden'ın ve Harris'in seçildikten sonraki ilk konuşması gözyaşları içinde izledi.

ABD'nin yeni Başkanı Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşmasıABD'nin yeni Başkanı Biden ve yardımcısı Harris'ten zafer konuşması

BAZI EYALETLERDE İSE PROTESTO VARDI

Ancak ABD'de sevinç kadar protestolar da vardı.

ABD'de çeşitli eyaletlerde bir grup Trump destekçisi ise seçimlerde hile olduğunu öne sürerek protestolar düzenledi.

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Protestocular seçimlerin adaletli olmadığını ve pek çok eyalette sayımların yeniden yapılması gerektiğini iddia etti.

Georgia'dan Arizona'ya, Teksas'tan Pennsylvania'ya Oregon'dan Michigan'a birçok eyaletin kongre binalarının önünde toplanan silahlı gruplar ise "Daha bitmedi", "Hırsızlığı durdurun" sloganları atarak seçimin resmi olmayan sonuçlarını protesto etti.

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İşte ABD'de zafer kutlamaları ve protestolardan manzaralar...

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