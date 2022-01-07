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ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'de

07.01.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake ve eşi San Francisco'dan Türkiye'ye geldi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere Türkçe 'Merhaba' diyen Flake, Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

ABD'nin yeni büyükelçisi Türkiye'de

Eşiyle birlikte Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bugün saat 12.00'da San Francisco'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Flake,

"HOŞ KARŞILAMA İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Dış Hatlar Terminali'nde kendisini görüntüleyen gazetecilere Türkçe 'Merhaba' diyerek Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Basın mensuplarının sorularını, "Hoş karşılıma için teşekkür ederim" diyerek yanıtsız bırakan Flake Ankara'ya gitmek için iç hatlar terminaline geçiş yaptı.

Flake ve eşi THY'nin saat 14.00'da kalkan uçağıyla Ankara'ya gitti.

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Türkiye
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