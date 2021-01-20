ABD'nin yeni Dışişleri Bakan adayından sert Türkiye açıklaması

Washington geçen ay S-400 hava savunma sistemleri satın alması nedeniyle Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik uzun süredir beklenen yaptırımları devreye almıştı.

Blinken Senato üyelerine yaptığı açıklamada, "Stratejik, sözde stratejik, ortağımızın Rusya'daki en büyük stratejik rakiplerimizden biriyle aynı çizgide olması fikri kabul

edilemez" dedi.

Blinken Senato Dış İlişkiler Komitesi onay oturumunda yaptığı açıklamada, "Mevcut yaptırımların yarattığı etkiye bakmamız ve ardından daha fazlasının gerekip gerekmediğini karar vermemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Blinken, "Türkiye bir müttefik, birçok yönden müttefik gibi davranmıyor ve bu bizim için çok, çok önemli bir sorun ve biz bu konuda çok netiz" dedi.



