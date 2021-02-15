ABD'nin yeni 'taşıyıcı' drone'u gün yüzüne çıktı

ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı’nın (DARPA) yeni projesi netlik kazandı. Kendi havadan havaya füzelerini taşıyan ve uçaklardan fırlatılan LongShot adlı drone'lar en az iki adet AIM-120 AMRAAM füzesine ev sahipliği yapabiliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, AIM-120 AMRAAM 160 kilometre menzile sahip. Aynı haberlere göre, DARPA LongShot projesinin birinci fazı kapsamında General Atomics, Lockheed Martin ve Northrop Grumman ile sözleşme imzaladı.

ABD'NİN YENİ NESİL SİLAHLARI

LongShot ABD ordusunun geliştirdiği projelerden sadece bir tanesi.

Amerikan havacılık şirketi Boeing’in geliştirdiği yeni F-15EX Advanced Eagle uçağı ilk uçuşunu yaptı. Görev bilgisayarı tarafından desteklenen tamamen dijital bir kokpite ev sahipliği yapan uçak bu sayede önümüzdeki süreçte gerek duyulan güncellemeleri de alabilecek.

Dijital omurga olarak adlandırılan bu sisteme ev sahipliği yapan uçak Mart ayının sonunda ABD Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek.

Boeing’den yapılan açıklamaya göre, bu tarihte 2 adet uçak envantere girecek. F-15E savaş uçağının yeni sürümü olarak lanse edilen F-15EX'in uzun vadede yaklaşık 35 yıldır görev yapan F-15C ve D uçaklarının yerini alacak.

Artık güvenlik riski taşıdığı düşünülen bu uçaklar ise emekliye ayrılacak.



