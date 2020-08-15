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ABD'nin yenilgisini kabul etti

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2020 17:33 | Son Güncelleme

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması konusunda başarısız olduğunu söyledi.

ABD'nin yenilgisini kabul etti

Fox News'e konuşan Robert O'Brien, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'yi desteklemeyi reddetmesinin ‘hayal kırıklığı yarattığını ama şaşırtmadığını’ belirterek, "Bugün kaybettik, ancak henüz bitmedi" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, ABD'nin İran’a silah ambargosunu genişletme girişiminin başarısız olduğunu belirterek, ABD'nin oylamanın sonucunu önceden tahmin ettiğini, ancak yine de tutumunu sürdürdüğünü kaydetti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin sunduğu karar tasarısına karşı oy kullanmakla, sürekli olarak Tahran'a bu tür kısıtlamalar getirme girişimlerine de karşı çıkmış olduğunu vurguladı.

Daha önce, BM Güvenlik Konseyi üyeleri ABD’nin bu konudaki kararına destek vermemişti. Anlaşmalara göre, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde İran'a silah sevkiyatı için izin verilen prosedür geçici olup 18 Ekim'de sona eriyor. Sadece ABD ve Dominik Cumhuriyeti’nin desteklediği belgeye Rusya ve Çin karşı çıkarken, Güvenlik Konseyi'nin diğer üyeleri çekimser kalmıştı.

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