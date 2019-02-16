ABD'nin YPG/PKK'ya destek bahanesi kalmadı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde sıkışan son IŞİD'li grupla akşam saatlerinde anlaşmaya vardı.
Belde merkezinin dışında kalan bahçeler ve kamp alanlarında sıkışan yaklaşık 500 IŞİD'li teslim olmayı kabul etti. IŞİD'lilerin ilerleyen saatlerde silahlarını bırakarak bulundukları yerden çıkarılmaları bekleniyor.
Diğer taraftan, gündüz saatlerinde Bagoz beldesinden kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin çıkışı sürdü.
Bu gelişmeyle Fırat nehrinin doğusunda Irak sınırıyla arada yer alan bölgenin neredeyse tamamı terör örgütü YPG/PKK işgaline girdi. Fırat'ın doğusunda, yalnızca Kamışlı ilçe merkezinde bir havaalanı ve askeri tugay ile Haseke il merkezinde Kevkep Dağı, güvenlik karesi ve 156. Tugay rejimin kontrolünde bulunuyor.
Böylelikle, 2014 yılında IŞİD karşıtı koalisyon çatısı altında Suriye iç savaşına müdahil olan ABD'nin, Suriye'de bulunma ve YPG/PKK'lı teröristlere destek vermek için bahanesi kalmadı.
ABD'nin IŞİD ile mücadele sonrası YPG/PKK'ya sağladığı silahları ne zaman toplamaya başlayacağı merak ediliyor. Washington yönetimi Türkiye'ye bu konuda verdiği sözü yinelemişti.
IŞİD'lilerin Suriye'de varlık gösterdiği tek alan olan çöl bölgesi ise Beşşar Esed rejiminin kuşatmasında bulunuyor.
ABD yönetiminde ve güvenlik bürokrasisinde Suriye'den çekilmeye muhalefet eden bazı yetkililerin "IŞİD ile mücadeleyi çeşitli şekillerde sürdürme"yi savunduğu biliniyor.
HAKİMİYET DURUMU
Fırat nehrinin doğusundaki son bölgesini kaybeden IŞİD'in işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'sine geriledi.
Terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor.
Rejim güçleri ülkenin yaklaşık yüzde 60'ında hakimiyetini sürdürürken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrol ettiği alan ülke topraklarının yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor.
ABD'nin Suriye'de müttefiki YPG/PKK işgalindeki alanda 18 üssü ve 2 bin civarı personeli bulunuyor.
(AA)
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