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  4. ABD'nin yüzde 42'si: Trump "tarihteki en kötü başkanlardan biri"

ABD'nin yüzde 42'si: Trump "tarihteki en kötü başkanlardan biri"

14.12.2020 17:13 | Son Güncelleme:
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ABD'nin yüzde 42'si: Trump "tarihteki en kötü başkanlardan biri"

Fox News'in gerçekleştirdiği bir ankete göre, ABD seçmenlerinin yarısına yakını Donald Trump'ın tarihteki en kötü Amerikan başkanlardan biri olarak hatırlanacağını düşünüyor.

Anket katılımcılarının yaklaşık yüzde 42'si topal ördek konumundaki liderin, ülkenin 45 başkomutanının en berbatları arasında değerlendirebileceğini ifade etti.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 52'si Trump'ın yaptığı işleri onaylamazken, yüzde 55'i ülkenin bugün 4 yıl öncesinden daha kötü olduğunu düşünüyor ve yine aynı oranda kişi koronavirüs pandemisini ele alış biçimini uygun görmüyor.

Üstelik Trump'ın kasım ayındaki seçimin sonuçlarına karşı çıkma çabaları konusundaki rakamlar daha da sert.

Anket katılımcılarının yaklaşık yüzde 58'i seçimin çalındığını düşünmüyor ve yüzde 56, Trump'ın kanıt sunmadan seçim hilesi iddialarını yinelemesinin demokrasiyi zayıflattığına inanıyor.

Yine de, soruların ABD çapında bin 7 seçmene yöneltildiği anket, Cumhuriyetçiler'in başkana desteğinin kayda değer ölçüde sürdüğünü gösterdi.

Ankete katılan Cumhuriyetçi Parti seçmenlerinin yaklaşık yüzde 66'sı, başkanın seçimi kaybetmesinden bu yana gerçekleştirdiği, başkan seçilen Joe Biden'ın kazandığı eyaletlere karşı dava açmak gibi eylemlerin aslında Amerikan demokrasisine katkıda bulunduğunu düşünürken yüzde 68'i seçimin çalındığını söylüyor.

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