ABD Nüfus Sayım Bürosu Müdürü İstifa Etti

ABD Nüfus Sayım Bürosu Müdürü Steven Dillingham görevinden istifa ederek 20 Ocak Çarşamba günü görevinden ayrılacağını bildirdi.
20 Ocak ayrıca 3 Kasım seçimlerinin galibi Demokrat Joe Biden’ın yemin töreninin de yapılacağı gün.
Wahington Post Dillingham’ın Başkan Donald Trump’la görev süresi dolmadan önce nüfus sayım sonucu bilgilerinin paylaşılmasıkonusunda yapılan partizan baskıya destek vermekle eleştirildiğini yazdı.
Nüfus Sayım Bürosu’ndan bilgi sızdıran bazı kişiler, verilerin güvenilirliğine ve doğruluğuna bakılmaksızın 15 Ocak’a kadar açıklanması için büro çalışanlarına baskısı yapıldığını belirtmişti. Bu haberler medeni hakları savunan gruplar ve Demokrat Kongre üyeleri tarafından yapılan istifa çağrılarına neden olmuştu.
Dillingham ise Nüfus Sayım Bürosu’nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, bilgi sızdıran kişilerin kaygılarının, verilerin gözden geçirilmesi, gönderilmesi ve veri kalitesi standartlarının uygulanması konusundaki süreçlerle ilgili yanlış anlaşılmadan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.
ABD Nüfus Sayım Bürosu’ndan Aralık ayında yapılan açıklamada, eyaletlerin nüfus sayım sonuçlarını yıl sonuna kadar açıklayamayacağı belirtilmişti.
Nüfus sayımı sonuçları 3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden’ın görevi devralacağı 20 Ocak tarihine kadar Başkan Trump’ın eline geçmemiş olursa Trump, nüfus sayımından yasa dışı göçmenlerin başkanlık kararnamesiyle çıkarılması planını hayata geçiremeyecek.
ABD’de nüfus sayım sonuçları eyaletlerin Temsilciler Meclisi’ndeki koltuk sayısını ve 1,5 trilyon dolarlık federal kaynağın ne kadarını alacağını da belirliyor.
Anayasa, Temsilciler Meclisi’ndeki koltuk dağılımının bir eyalette yaşayan kişilerin toplam sayısına göre belirlenmesini öngörüyor. Bugüne kadar ABD yönetiminin yaklaşımı vatandaşlık koşulu aramaksızın ya da göçmenlik statüsü ne olursa olsun herkesin nüfus sayımına dahil edilmesi şeklindeydi.
Muhalifleri Trump’ın önerisinin eyaletlerin nüfusunu olduğundan az göstererek ve Temsilciler Meclisi’ndeki koltuk sayılarını azaltarak özellikle yüksek sayıda yasa dışı göçmenin yaşadığı California gibi eyaletlerin siyasi etkisini azaltacağını savunuyor.
ABD’de 11 milyon göçmenin yaşadığı tahmin ediliyor. Muhalifleri Trump’ın politikasının hem Anayasa’ya hem de Nüfus Sayımı Federal Yasası’na aykırı olduğunu söylüyor.
Anayasa Mahkemesi 2019 yılında Trump’ın nüfus sayımına vatandaşlık maddesinin eklenmesi talebini reddetmişti.
Kararı eleştirenler bu sorunun nüfus sayım formuna eklenme nedeninin göçmenleri korkutarak nüfus sayımında yer almaktan kaçınmalarına yol açabileceğini ve ağırlıklı olarak Demokrat nüfusa sahip bölgelerde nüfus rakamlarının yapay olarak azalmasının amaçlandığını öne sürmüştü.