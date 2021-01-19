ABD Nüfus Sayım Bürosu Müdürü İstifa Etti

ABD Nüfus Sayım Bürosu Müdürü Steven Dillingham görevinden istifa ederek 20 Ocak Çarşamba günü görevinden ayrılacağını bildirdi.

20 Ocak ayrıca 3 Kasım seçimlerinin galibi Demokrat Joe Biden’ın yemin töreninin de yapılacağı gün.

Wahington Post Dillingham’ın Başkan Donald Trump’la görev süresi dolmadan önce nüfus sayım sonucu bilgilerinin paylaşılmasıkonusunda yapılan partizan baskıya destek vermekle eleştirildiğini yazdı.

Nüfus Sayım Bürosu’ndan bilgi sızdıran bazı kişiler, verilerin güvenilirliğine ve doğruluğuna bakılmaksızın 15 Ocak’a kadar açıklanması için büro çalışanlarına baskısı yapıldığını belirtmişti. Bu haberler medeni hakları savunan gruplar ve Demokrat Kongre üyeleri tarafından yapılan istifa çağrılarına neden olmuştu.

Dillingham ise Nüfus Sayım Bürosu’nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, bilgi sızdıran kişilerin kaygılarının, verilerin gözden geçirilmesi, gönderilmesi ve veri kalitesi standartlarının uygulanması konusundaki süreçlerle ilgili yanlış anlaşılmadan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.