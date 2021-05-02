"ABD Nüfusundaki Kayma Demokratlar'a Yarayabilir"

ABD’de geçen yıl yapılan nüfus sayımı sonuçları 2020’lerde ulusal düzeyde önemli siyasi değişimler yaratma potansiyeline sahip.

50 yıl önce Amerika’da nüfusun yüzde 48’i, yani yarısından azı “Güneş Kuşağı” diye de anılan güney ve batı eyaletlerinde yaşıyordu. Şimdiyse ABD Nüfus Dairesi’nin elindeki kayıtlara göre bu kuşakta yaşayan nüfusun oranı yüzde 62’ye ulaştı.

Güneş Kuşağı eyaletleri, Alabama, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Nevada, New Mexico, Kuzey Carolina, Oklahoma, Güney Carolina, Tennessee ve Teksas’ı kapsıyor.

Güneş Kuşağı’nın batısındaki California ve güneyindeki Teksas ve Florida eyaletleri nüfusun yoğunlaştığı eyaletler oldu. Ancak son veriler bu oranın da değiştiği yönünde.

Washington’daki Brookings Enstitüsü’nden William Frey, nüfus hareketliliğinin Güneş Kuşağı’nın iç eyaletlerine kaydığını söylüyor. Frey, batıda nüfus kaymasının Nevada ve Arizona, güneyde de Georgia ve Kuzey Carolina’da yaşandığına dikkati çekiyor.

Bu değişimin siyasi yansımasıysa Temsilciler Meclisi’ndeki yedi sandalye. Üyelerinin iki yılda bir seçime gittiği ABD Kongresi’nin bu alt kanadında sandalyeler, ABD genel ve eyalet nüfus oranlarının dikkate alındığı aritmetikle belirleniyor. Ülkenin en kalabalık eyaleti California nüfus azalmasından dolayı ilk kez bir sandalye kaybederken Florida, Colorado, Montana, Oregon ve Kuzey Carolina birer, Teksas da bir sandalye kazanıyor.