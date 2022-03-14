“ABD nükleer anlaşmayı canlandırma kararı almalı”

Viyana’da, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın canlandırılması için yürütülen müzakerelerin kritik bir aşamaya geldiği ve başarısızlığa uğrayabileceğinden endişe edildiği bildiriliyor.

Hatibzade, yaptığı açıklamada, “Şu anda nükleer müzakerelere ara verildiğini” belirterek, “Washington’un karar vermesi gereken önemli bazı ucu açık konular olduğu için, şu anda bir anlaşma sağlandığını açıklama aşamasında değiliz” dedi.

Viyana görüşmelerine katılan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani ise resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hukuki ve mantıklı taleplerimiz karşılanana ve güçlü bir anlaşma sağlanana kadar Viyana görüşmelerinde kalacağız” dedi.

Müzakerelerle, İran’a yönelik yaptırımların hafifletilmesi karşılığında ülkenin nükleer programını kısıtlayan 2015 yılındaki anlaşmaya geri dönülmesi hedefleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdullahyan’in ise yarın Rusya’ya gitmesi bekleniyor.

